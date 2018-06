"Hazard heeft me nog kusjes gestuurd. Da's zijn stijl, hé" MARCO MARIOTTI

23 juni 2018

02u26 0 Hasselt We zijn op dreef, daar op het WK. En dat is ook gewezen T2 Vital Borkelmans (55) uiteraard niet ontgaan. 't Brommerke stond meer dan vier jaar aan de zijde van ex-bondscoach Marc Wilmots, en geeft grif toe dat hij ook vandaag liever in Rusland zou staan. "Ik heb het moeilijk gehad na mijn afscheid."

Wat geboren Maaseikenaar Vital Borkelmans vandaag over onze Rode Duivels denkt? Dat maakt hij bij aanvang van dit interview meteen duidelijk: "We moeten écht stoppen met die constante kritiek op de nationale ploeg. Twintig jaar geleden speelden de Duivels in de stijl van Panama. Vandaag winnen we met 3-0, en dan is het voor sommigen nog niet goed."





Kritiek op 'uw' Rode Duivels... Het raakt u?

"Ik erger mij er dood aan. Natuurlijk mag je kritisch zijn, maar het is net alsof die jongens nooit meer slecht mogen spelen. Nul krediet krijgen ze, terwijl de pers en de analisten toch ook weten dat zo'n eerste WK-match stresserend is? Leuteren over een matige eerste helft, terwijl Panama alles dichtgooit. Wij speelden twintig jaar geleden met de Rode Duivels altijd zo. Was dat dan wél goed?"





Hier komt ie: worden we dan wereldkampioen?

"Ze zijn rijp. Maar het zijn ploegen zoals Senegal en Mexico, die ontzettend goed verdedigen, waar we schrik voor moeten hebben. En let op voor Tunesië. Stel je voor dat we tegen hen niet kunnen scoren... We krijgen Engeland daarna nog op ons bord, hé. Zwakke ploegen bestaan niet op een WK. Maar wie wél wil voetballen, krijgt zéker klappen van ons nationale elftal."





Je bent nu twee jaar weg. Mis je het?

"Natuurlijk. Ik vind het spijtig dat ik er niet bij ben in Rusland. Na mijn afscheid had ik het moeilijk. Bij de laatste oefenwedstrijd voor het WK liep ik de jongens een uur voor de aftrap tegen het lijf aan de rand van het veld. Ze kwamen allemaal naar me toe, en dat heeft me echt gepakt. Ook Fellaini - die op de bank zat - kwam tijdens de match naar de dug-out gelopen waar ik vlak bij zat. 'Coach', riep hij blij. Ik werd er emotioneel van."





Hou je ook tijdens het WK contact met de spelers?

"Na de wedstrijd tegen Panama heb ik héél wat Duivels gefeliciteerd per sms. Eden antwoordde met kusjes - helemaal zijn stijl. Onze band was enorm goed."





Het zijn eigenlijk allemaal wereldspelers. Wat kon je hen als T2 nog bijbrengen?

"Vooral menselijk advies. Ik heb veel naar hen geluisterd, naar de dingen waar ze mee zaten. Over het thuisfront, het lief,... Zeker de eerste twee jaar in de aanloop naar en tijdens het WK in Brazilië. Je bent soms bijna psycholoog. Maar niet voor iedereen. Lukaku had mij bijvoorbeeld minder vaak nodig. Maar met Radja had ik dan weer vaak goede gesprekken."





Nu haal je Nainggolan zelf aan.

"Radja moest mee, punt. Het is een topper. Maar we vergeten ook dat het jongens zijn zoals jij en ik. Radja is een héél gemoedelijke jongen. Oké, hij rookt al eens een sigaretje, en anno 2018 heeft de hele wereld dat ook meteen via sociale media gezien. Maar sterren zoals Buffon en Cruijff rookten ook."





Hoe doet Martinez het in jouw ogen?

"Hij doet zijn job goed. Maar hij heeft geen ommezwaai teweeggebracht bij de Duivels, dat zien wij ook. Thierry Henry (de huidige assistent-coach, red.) heeft verklaard dat wij een Rolls Royce hebben afgeleverd, die zij bij wijze van spreken enkel nog binnen moeten rijden. Je mag ook niet vergeten dat de vorige kwalificatieronde veel zwaarder was, met kleppers als Kroatië en Servië. Ik maak me wel zorgen over de toekomst van de verdediging: jongens die de 30 naderen of net voorbij zijn, en die moeilijk vervangen kunnen worden."





Hoor je Marc Wilmots nog?

"We bellen elkaar vaak. Onze band is zeer goed. In de sport is hij mijn beste vriend, samen met Jacky Peeters en Gert Verheyen. Voorts heb je in de voetbalwereld weinig vrienden, hoor."





Koos je daarom voor Jordanië in plaats van een Belgische club?

"Integendeel. Ik heb me overal in België aangeboden na mijn vertrek bij de Duivels. Maar niemand wilde me hebben - zelfs Club Brugge niet, waar ik twaalf jaar hard gewerkt en veel betekend heb. Dat heeft me teleurgesteld. Misschien ben ik té eerlijk of rechtuit? Maar zo ben ik altijd geweest: een doorzetter. Ik wil uitdagingen. Op mijn 19de ging ik als kompel in de mijn van Eisden werken, terwijl ik bij Patro in de eerste ploeg speelde. Mijn vader verklaarde me gek, maar ik ging gewoon keihard door. Vandaag is Jordanië die uitdaging. Een jonge, getalenteerde groep waar de Asiacup op zit te wachten. Hun mentaliteit is ongezien. Voor het slapengaan, komen die mannen allemaal hun gsm afgeven. Als we dat hier zouden invoeren, dan had ik vier dozen nodig (lacht)."





En na Jordanië...? T1 bij de Duivels?

"Nee, ik weet wat ik kan en niet kan. Eric Gerets: dat zou een goede coach zijn voor België! Hij neemt ook geen blad voor de mond en heeft zijn eigen visie. Ik hoop zéker nog als trainer mijn ding te kunnen doen, maar ik wil ook niet te ver op de zaken vooruitlopen. Ik kan nog altijd als PR-manager terecht bij Carro-bel, Woutim, Atrio en Miba. Ik heb twee jaar samengewerkt met die bedrijven en via de voetbalwereld heb ik heel wat klanten voor hen binnengehaald. Prijzen pakken: het zat altijd in me, en het moet er nu ook nog uit."