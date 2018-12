“Hasselt is al bijna vijftig jaar spokenvrij” Auteur Jos Sterk verzamelt de vreselijkste horrorverhalen in en rond Hasselt Toon Royackers

12 december 2018

15u03 0 Hasselt Tot diep in de jaren zeventig waren er melding van ‘spoken’ in Hasselt. Tot voor de Eerste Wereldoorlog moest de politie zelfs verschillende keren uitrukken, omdat inwoners geesten gezien hadden. Vandaag is het allemaal ondenkbaar. Maar destijds werden de getuigenissen over spoken met bittere ernst doorverteld. Auteur Jos Sterk verzamelden de grootste horrorverhalen uit onze Limburgse hoofdstad.

“Neen, ik geloof zelf uiteraard niet in spoken,” lacht schrijver Sterk. “Het is wel een beetje jammer dat ze verdwenen zijn uit Hasselt. En dat is de schuld van de journalisten. Als er vandaag iets gebeurt wordt dat allemaal uitgezocht, en kunnen de mensen dat lezen in de krant over horen op de radio. Een eeuw geleden was dat nog helemaal anders. Toen hadden veel Hasselaren nog geen krant, en werd het nieuws gewoon van mond op mond doorverteld. Regelmatig werd dat nieuws ook een aardig potje aangedikt. Zo hebben we getuigenissen van een ontspoorde trein in onze stad, kort voor de Eerste Wereldoorlog. In werkelijkheid raakte daarbij niemand gewond, maar het nieuws werd rondverteld en al snel deed de ronde dat er vijftig doden en verschillende gewonden waren. Onzin, natuurlijk. Maar dat krijg je als het nieuws mondeling de ronde doet.”

Rollend skelet

Zo ging het dus ook met spoken. “Het verbaasde me dat er vooral bij oude mensen in Hasselt nog steeds verhalen de ronde doen,” zegt Sterk. “Ik besloot al die getuigenissen eens te bundelen in het ‘spokenboek’ van Hasselt. Uiteindelijk waren het er zo veel dat ik nu zelfs twee boeken moest uitgeven. Vooral rond het oude kerkhof moet het nogal griezelig geweest zijn tot in de jaren twintig. Pal tegenover dat kerkhof lag immers ook een stortplaats, en daar kwamen nogal eens ‘dampen’ uit. Sommige voorbijgangers zagen in die rookwolken allerlei geesten. De politie moest meer dan eens komen kijken wat er daar aan de hand was, want de meldingen werden doorgaans zeer ernstig genomen. In die tijd was het ook normaal dat kinderen speelden op het kerkhof. Het begraven was destijds bovendien nog niet zo een ernstig vak als nu. Er durfde al eens een bot boven komen. Volgens enkele oudere Hasselaren zijn kinderen in de jaren dertig opgeschrikt door een ‘rollend skelethoofd’. Was het misschien een rat die in dat hoofd gekropen was, en rolde het daardoor over het kerkhof? Was het de wind? We zullen het vandaag helaas niet meer te weten komen. Het meisje dat het destijds allemaal gezien had is intussen meer dan tachtig jaar.”

De griezelverhalen die de ronde deden hadden soms zelfs ernstige economische gevolgen. “Zo was er de getuigenis dat begin vorige eeuw ‘de duivel’ himself gesignaleerd was in een dancing vlakbij de Kempische poort. In de toog was een afdruk te zien, en dat was volgens het verhaal de poot van de duivel. Plots bleef iedereen daar weg uit schrik. De uitbater heeft nog gepoogd om in een advertentie alles te weerleggen. Maar het maakte niets uit: hij kon zijn zaak wel sluiten.”

Watergeest van Godsheide

Aan de Cellebroerdersstraat noteerde Jos Sterk getuigenissen over geesten die door de muren liepen. Maar niet alleen in de binnenstad durfde het al eens spoken. Ook op Godsheide was ooit boe-geroep te horen. “Daar was in 1825 de watergeest Kelpie gesignaleerd. Maar de meest bekende griezel is wellicht de geest van ‘Janneke van de Platwijers’. Die had eerst een edelman vermoord aan de Meldertstraat. Later ging hij spoken op Godsheide. In deelgemeente Sint Lambrechts Herk hebben ze hun eigen horrorverhaal. In de jaren zeventig nog zagen wandelaars dat er ’s nachts licht brandde in de gesloten kapel, aan het kasteel van Wideux. Daar kwam plots een lijkkist uit de kapel geschoven. Andere verhalen dienden dan weer duidelijk om kinderen in het ‘gareel’ te houden. Zo werd verteld over ‘kip kap Kenis’ een gestorven beenhouwer die ’s nachts achter de kathedraal kwam spoken in Hasselt. Dat bleek een goede manier om de kinderen voor het donker binnen te krijgen. Het zou vandaag wellicht niet meer pakken," besluit Jos Sterk.

De spookboeken van Jos Sterk zijn te verkrijgen bij Standaard Boekhandel of bij hemzelf: jos.sterk@telenet.be