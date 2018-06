"Hasselt doet het goed. Ondanks het bestuur" Communicatiestrateeg met een mening, zeker over zijn thuisstad TOON ROYACKERS

16 juni 2018

02u30 0 Hasselt Zes jaar geleden nam Noël Slangen afscheid van 'de communicatie'. Maar als ondernemer en columnist heeft hij nog altijd een mening. Zeker over Limburg, en zijn thuisstad Hasselt. Lokale politici die wat communicatieadvies nodig hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen? Ze mogen hem bellen. "In ruil voor een goed glas wijn."

"Die vraag van politici krijg ik nog altijd", bevestigt Slangen. "Ook al heb ik in 2005 mijn laatste verkiezingscampagne als communicatiedeskundige afgewerkt. Wie dat wil, geef ik wat tips. Maar ze moeten er dan wel tegen kunnen dat ik álle democratische partijen tips geef.





Hoe moet je dat dan aanpakken wanneer je lokaal verkozen wilt worden?

"Kijk, er zijn nog altijd van die bizarre foldertjes waar een politicus met zijn familie en hond in staat te pronken. Waarom zou je daar in hemelsnaam voor kiezen? Ik vraag die mensen altijd om me eerst eens een goede reden te geven om voor hen te stemmen. Dan staan ze met hun mond vol tanden. Ze weten het zélf niet altijd. Of ik vraag wat ze zouden doen als ze echt de baas waren. Ook dan hebben veel kandidaten geen idee. Dat is toch absurd? Beantwoord eerst die twee vragen, en pas dan kan je een goede campagne voeren. Dan heb je iets te vertellen en kan je de kiezer hopelijk overtuigen."





En dan geraak je ook verkozen?

"Je moet ook bekend zijn en onder de mensen komen - uiteraard. Ze moeten je gezien hebben. In steden zoals Antwerpen of Gent raken kandidaten verkozen dankzij hun nationale bekendheid, maar hier in Limburg zal je toch de boer op moeten. Je hebt ook mensen nodig die voor jou propaganda voeren. Mond-aan-mondreclame blijft onbetaalbaar."





Op Facebook zitten helpt ook?

"Zeer zeker. We gaan deze keer een golf aan verkiezingspropaganda over ons heen krijgen via sociale media. En daar is niets mis mee."





Echt niet? Worden we niet op slinkse wijze beïnvloed via allerlei algoritmes?

"Facebook weet alleen wat je hen zelf vertelt, hé. Het is zoals met de eerste treinen. Sommige mensen dachten dat de koeien dood gingen vallen wanneer een trein langs zou rijden. Nu hebben mensen schrik van sociale media. Maar de jonge generatie kijkt al heel anders naar privacy dan wij."





Hoe heeft Hasselt het eigenlijk de jongste zes jaar volgens u gedaan?

"Het gaat goed met de stad, ondanks haar politici. We hebben hier goede scholen, een goed stadscentrum en veel handel. We zijn na Antwerpen en Gent de derde handelsstad van Vlaanderen. Nu nog een goed bestuur."





Is het zo erg?

"Als er na 20 uur op een terras gezongen wordt, zijn er al mensen die de politie bellen. Ze vinden dat geluidsoverlast. Maar leven in de brouwerij hoort gewoon bij een stad als Hasselt. Er zijn twee gedoogzones: het Kolonel Dusartplein en de Zuivelmarkt. Maar elders is het 's avonds doods. Dat komt doordat we er één seniorie van gemaakt hebben, een fout die ontstaan is onder burgemeester Steve Stevaert. De stad had geld nodig, en dus werden rijkere senioren aangetrokken met grote nieuwbouwappartementen. Die senioren willen hier echter dezelfde rust als in hun villa op het platteland."





Er zijn toch ook gezellige rijhuisjes in het centrum?

"Ik heb het onlangs eens opgezocht op de immosites: in heel Hasselt vond ik zeven huurpanden met een prijs onder 650 euro per maand. Hoe denk je dan dat alleenstaanden of eenoudergezinnen hier kunnen wonen? Die trekken naar landelijke gebieden, waar ze dan weer een mobiliteitsprobleem hebben. Vervolgens vinden ze moeilijk een job, omdat ze nergens geraken. Sociale woningbouw en kleinere huisjes voor gezinnen: dat hebben we nodig."





Bent u nog een trotse Limburger?

"Zeer zeker. We zijn hier ook gastvrij, hé. Inwijkelingen die al jaren in Antwerpen wonen, krijgen daar nog altijd te horen dat ze niet van de streek zijn. Kom je hier in onze provincie nog maar even naar een woning kijken, dan word je al verwelkomd als nieuwe Limburger."





CD&V gaat dat Limburggevoel handig uitspelen, hé? Wie voor Limburg is, stemt voor ons...

"... nadat CD&V eerst mee de provinciale bevoegdheden uitgehold heeft. Dat is een beetje cynisch. Maar ze hebben het wel goed gezien als verkiezingscampagne. Zo duwen ze N-VA in het defensief."





Maar hebben we de provincie wel nodig? Wat hebben we aan deputés met chauffeurs? Wie weet kunnen we een hoop besparen?

"In andere provincies met grotere steden is dat misschien zo, maar hier heeft Limburg als bestuursniveau wel haar nut bewezen. Het fietsroutenetwerk zou er niet geweest zijn, en ook op cultureel en economisch vlak is er veel gebeurd. Misschien als je Hasselt, Genk, Diepenbeek en Zonhoven laat samensmelten tot één grote stad? Dan heb je een trekker voor de hele regio. Anders zie ik het belang van een provinciebestuur voor Limburg zeker nog zitten."





Tot slot: waarom komt u zelf eigenlijk niet op?

"De politiek is een afgesloten hoofdstuk. Ik heb geleerd dat ik daar zelf niet goed in ben. Dan kun je beter andere dingen doen."





