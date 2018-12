“Fruitsector moet beter met elkaar communiceren” Fruitbeurs groot succes in Hasselt MMM

02 december 2018

17u43 0 Hasselt In de Grenslandhallen in Hasselt vond dit weekend de fruitbeurs Fructura plaats. Tientallen standhouders toonden de meest innovatieve snufjes aan elkaar. “We moeten onze pijlen niet meer op Rusland blijven richten”, klinkt het na de boycot van Poetin die geen Europees fruit meer wil invoeren.

“Vanaf producent tot verkoper. Iedereen moet beter met elkaar communiceren om zo tot een beter eindproduct te komen.” Dat was de conclusie van het debat zaterdagvoormiddag op de fruitbeurs in Hasselt.

“Enkel zo kan de kwaliteit als eindproduct gegarandeerd blijven. Er wordt veel geëxporteerd in ons land. Tot in India. Een appel moet in perfecte staat tot daar geraken. Investeren in betere verpakkingen, koelinstallaties zijn noodzakelijk. Maar daarvoor is élke schakel in het proces belangrijk.”

De Frutura innovatie-award ging naar Agromanager. De Limburgse fruitteler ontwikkelde software dat de teelt van plant tot oogst in kaart brengt.” De zesde editie lokte 3.500 bezoekers. “Best veel als je weet dat er eigenlijk ‘maar’ 680 telers in ons land zijn, waarvan 600 in Vlaanderen.”

De Red Modoc was de nieuwe eerder zoete peer in de kijker. De Morgana was de gloednieuwe appel.