"Er is echt niets romantisch aan criminele carrière" Directeur van de Federale gerechtelijke politie over topgangsters in zijn achtertuin MARCO MARIOTTI

24 februari 2018

Limburg en topcriminelen? Helaas is de link niet zo ver gezocht. Maar of het fenomeen ook de kop ingedrukt kan worden? Volgens Kris Vandepaer (52), directeur bij de Federale Gerechtelijke Politie (FGP), zal de arm der wet criminelen eeuwig op de hielen zitten. "Maar we moeten stoppen met het romantiseren van hun leefwereld. Die mannen slapen geregeld met een revolver, vaak opgelucht dat wij 's nachts binnenvallen, en niet hun criminele vijanden."

Kris Vandepaer staat sinds 2014 aan het hoofd van het machtigste politie-apparaat in onze provincie: de gespecialiseerde gerechtelijke politie. Zijn 150 medewerkers gaan elke dag de strijd aan met criminele organisaties gelinkt aan drugs, afpersing, fraude. Activiteiten die de samenleving op economisch én sociaal vlak kunnen ontwrichten, aldus Vandepaer zelf.





Limburg kent veel topcriminelen...?

"De problematiek van synthetische drugslabo's en wietplantages heb je in heel het land, hoor. Maar de concentratie ligt hoger in Limburg door de nabijheid van de Nederlandse grens. We zien bij onze noorderburen dat hun crimineel zwaartepunt in die domeinen ook tegen de Belgische en Duitse grens ligt."





Maar tonnen cocaïne vanuit Zuid-Amerika importeren op bestelling vanuit het

Maasland heeft nog weinig met goede ligging te maken. Toch?

"We zien banden met de Italiaanse maffia en activiteiten van criminele families, maar niet alles is zomaar te linken aan één oorzaak. Regelmatig zien we een migratie-achtergrond. Er zijn in de jaren vijftig en zestig niet alleen brave mijnwerkers vanuit het buitenland naar Limburg verhuisd, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar we krijgen met zoveel meer dan enkel drugs te maken. Al gaat het steeds om mensen die denken veel geld te kunnen verdienen in korte tijd - op illegale wijze."





Een vorm van ondernemen, alleen niet volgens de spelregels van onze maatschappij.

"Er zitten 'topondernemers' tussen, maar er wordt een té romantisch beeld opgehangen van hun leefwereld. Het financieel plaatje lijkt zo mooi, maar die mensen kennen nooit rust. We noteren veel afrekeningen. Beeld je een leven in waarbij je constant over je schouder moet kijken. Soms vallen we 's ochtends ergens met geweld binnen om vuurwapengevaarlijke criminelen te klissen. Die reageren opgelucht wanneer ze zien dat 'wij het maar zijn'. Liever enkele jaren achter tralies dan te worden omgelegd door 'soortgenoten'. Ze weten dat wij ons wél aan de regels houden."





Wat vind je van de tv-reeks over ex-gangster én Limburger Danny Vanhamel?

"Ik heb die reeks niet gezien, maar collega's stellen zich terecht vragen. Iemand met zulke zware feiten op zijn strafblad - van overvallen tot ontvoering - die er eigenlijk fier mee loopt te pronken op nationale televisie... Ik weet niet of dat het juiste signaal is - stel je in de plaats van zijn slachtoffers. De film 'Patser', die toch ook over drugscriminaliteit gaat, biedt naar verluidt een correcter beeld. Daar krijg je ook de donkere kant van de medaille te zien. Dat wereldje is echt geen rozengeur en maneschijn, zoals velen denken."





Er worden acht nieuwe vacatures ingevuld bij de FGP. Hoog tijd?

"Enorm. We zijn met nagenoeg 150, maar dat moeten er eigenlijk 173 zijn - berekend op basis van onze noden. In enkele jaren tijd hebben liefst 25 collega's de dienst verlaten. Slechts drie werden vervangen - een besparing die we hard gevoeld hebben. Het is dan mijn taak om samen met de procureur én gouverneur de juiste keuzes te maken inzake ons beleid. Pas op, ik wil niet zeuren, want we roeien héél hard met de riemen die we hebben. Maar ons team bestaat voor de helft uit vijftigplussers. Verjonging is dus noodzakelijk om de ervaring te kunnen overdragen."





Hebben jongeren interesse om speurder te worden?

"Toch wel. Per vacature ontvangen we zo'n vijftien kandidaten, onder wie veel vrouwen. De FGP is geen 'eerstelijnspolitie', wat mogelijk verklaart waarom zij zich meer aangesproken voelen. Nu, verjonging is in elk geval broodnodig, want de digitale trein gaat razendsnel en vraagt een snelle omschakeling van al mijn medewerkers. Het heeft geen zin om enkel klassiek te rechercheren, want ook criminelen maken gebruik van nieuwe technieken."





Zijn al uw medewerkers het daar met u eens?

"Niet iedereen kan even snel schakelen, en ik begrijp dat. Maar criminelen zijn actief op sociale media, wassen geld wit via digitale munten, en communiceren wereldwijd in een mum van tijd. Als je als speurder bewijsmateriaal verzamelt en je weet niet waar je vandaag precies naar moet zoeken, dan wordt het moeilijk."





Maar jullie technieken zijn verfijnder dan ooit. Het wordt haast onmogelijk om 'de perfecte moord' te plegen.

"Dankzij ons draaiboek voor ongewone sterfgevallen detecteren we inderdaad moorden die vroeger door de mazen van het net geglipt zouden zijn. Vier in 2016, eentje in 2017. Vorig jaar pasten we het draaiboek toe bij 180 overlijdens.. Je kan je dan afvragen of die ene uitzondering het waard was. Wij vinden van wel."





FGP en parket communiceren meer dan ooit over de resultaten. Maar wat met de 'mindere zaken', zoals het dossier van Elke Wevers?

"Je mag het aan elke speurder vragen die ooit aan dat dossier gewerkt heeft: we willen dit zo graag opgelost zien. Maar als je alles gedaan hebt wat kon en je de oplossing niet vindt, dan is het ook voor ons héél moeilijk."





Helpen privédetectives zoals Ben Zuidema dan niet?

"Alle hulp is welkom, maar het moet steeds redelijk en objectief blijven. Ik heb het er erg moeilijk mee dat je publiekelijk iemand te kijk zet zonder sluitend bewijs. Ik geloof persoonlijk ook niet in het begrip van een unieke topspeurder - zonder afbreuk te willen doen aan het werk van die man. Binnen mijn dienst is er niemand die alles kan. Ik kan wel perfect zeggen wie zéér goed is in welk vakgebied en wie waarom beter bij een bepaald onderzoek past. Breng je die expertises samen, dan creëer je een topteam. En dat is de beste garantie op een goed resultaat."