"Eigen zaak dankzij Studio 100" JASPER LAMBRECHTS (23) LANCEERT RICHTINGAANWIJZER VOOR STUDENTEN BEN CONAERTS

13 maart 2018

02u51 0 Hasselt Hasselaar Jasper Lambrechts (23) wil jongeren op weg zetten naar een job die hen interesseert. Daarbij kan hij rekenen op de steun van twee persoonlijke helden: Hans Bourlon en Gert Verhulst van Studio 100. Samen hebben ze met YOU.LEGEND een kompas uitgewerkt dat studenten in de juiste richting moet wijzen.

Nog niet zo lang geleden werkte de 23-jarige Jasper Lambrechts in een supermarkt en had hij geen idee wat hij met zijn carrière zou aanvangen. Gisteren zat hij naast minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en Studio 100-CEO Hans Bourlon om er YOU.LEGEND te lanceren. Dat is een project dat jongeren tussen de 18 en 24 jaar wil helpen om hun potentieel te ontdekken. Hoe? Met een reeks lezingen langs meer dan vijftig Vlaamse middelbare scholen, een wetenschappelijk onderbouwde online vragenlijst én een boek dat inspirerende verhalen van vijftien ondernemers bundelt.





"Een paar jaar geleden ben ik zelf compleet op mijn bek gegaan", vertelt Jasper. "Ik heb twee jaar in Leuven gestudeerd, maar dat liep telkens faliekant af. Toen ik in de maanden daarna in een supermarkt werkte, ben ik diep beginnen nadenken. Waar wilde ik naartoe met mijn leven? Wat waren mijn passies? Van welk soort job droomde ik? In het huidige aanbod van startersprojecten bleef ik op mijn honger zitten. Een massa praktische informatie, dat wel. Maar een kompas dat je laat ontdekken wat je drijft, welke richting je uit wil en welke talenten je in staat stellen het verschil te maken, vond ik niet meteen terug."





Persoonlijke helden

Met zijn frustraties klopte de Hasselaar aan bij Hans Bourlon en Gert Verhulst van Studio 100. "Op een receptie trok ik mijn stoute schoenen aan. Hans en Gert zijn twee persoonlijke helden. Ik hoopte dat ze mij konden helpen bij mijn missie: jongeren bewust maken van hun potentieel en helpen zoeken naar wat hen gelukkig maakt. Ze waren meteen mee met het verhaal en wilden het project mee vorm geven. Even later was YOU.LEGEND een feit. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we jonge mensen op weg kunnen zetten naar een job die hen interesseert", zegt Jasper.





"Het is in Vlaanderen niet eenvoudig om na je opleiding meteen te ondernemen", zegt Studio 100-CEO Hans Bourlon. "Er is geen boek met succesformules. Vallen en opstaan hoort erbij. Je moet durven experimenteren, durven doen, en durven op je bek gaan. Zet iets op waarvan je energie krijgt, alleen of samen met anderen. Doe het voor jezelf en de samenleving. Het zijn ondernemers die onze welvaart veilig zullen stellen."





Intussen zit Jasper zelf op het juiste spoor. "Ik heb nog geen diploma en sta nog nergens, maar ik studeer nu KMO-management en ben nog nooit zo gemotiveerd geweest. Mijn grootste inspiratiebron zijn ondernemers. We moeten niet allemaal een groot bedrijf beginnen, maar ik geloof wel dat we allemaal moeten nadenken over wat ons motiveert en hoe we dat beter kunnen vertalen in een carrière."





Info: www.youlegend.be.