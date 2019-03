Eerste ‘Bring Your Dog to School’-dag van Vlaanderen komt eraan Honden verminderen examenstress DSS

11 maart 2019

12u21 0 Hasselt Op donderdag 4 april 2019 organiseren vier studenten Communicatiemanagement van PXL-Media & Tourism de eerste Bring Your Dog to School-dag van Vlaanderen. Studenten en lectoren nemen hun trouwe viervoeter mee naar school nemen om een leuke, stressvrije voormiddag te beleven.

Er zijn verscheidene activiteiten gepland: een wandeling begeleid door dierengedragstherapeut Dany Grosemans, een workshop ‘Dog Dance’ en als kers op de taart een lezing van Chris Dusauchoit, bekend van het tv-programma ‘Dieren in Nesten’.

Honden verminderen (examen)stress

“Waarom zou je je hond meenemen naar school? Meerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat honden stress kunnen verminderen en blijdschap verhogen. Wij willen de proef op de som nemen en daarom organiseert creatEvent, het evenementenbureau wat ik samen met mijn medestudenten Hanna Makuch, Ella Raiselis en Kimberly Reyns heb opgericht, deze bijzondere voormiddag” zegt studente Liselotte Willems van PXL-Media & Tourism

Chris Dusauchoit

“De verschillende activiteiten zijn bedoeld om de lectoren en studenten te helpen ontspannen maar ook om hen te informeren over hoe je beter met je viervoeter kan omgaan. Dany Grosemans, een dierengedragstherapeut met meer dan 35 jaar ervaring, begeleidt de wandeling en geeft tips over omgaan met honden. Chris Dusauchoit, bekend van het één-programma ‘Dieren in Nesten’, geeft een lezing over zijn boek “Honden zoals ze echt zijn”. De studenten organiseren niet alleen een Bring Your Dog To School-dag, maar zamelen ook dopjes in voor het Belgisch Centrum voor Geleidehonden en een deel van de opbrengst van de lezing wordt geschonken aan Purpose Dogs vzw, dat in 2018 gestart is met een kweekprogramma voor assistentiehonden.” besluit Willems.

De eerste Bring Your Dog to School-Dag vindt plaats op 4 april. Het evenement start om 8.45u en eindigt om 12.30u.