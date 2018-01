"Een Michelinster halen is onze ambitie" MYRTHE VRANKEN EN GUUS COPPENS BEGINNEN SAMEN RESTAURANT MARCO MARIOTTI

02u58 0 Karolien Coenen Guus Coppens en Myrthe Vranken zaten niet samen in Mijn Pop-Uprestaurant, maar openen nu met z'n tweetjes een zaak in Maasmechelen. Hasselt Verrassend nieuws uit Mijn Pop-uprestaurant. Myrthe Vranken (22) en Guus Coppens (30) slaan de handen in mekaar en openen in maart een restaurant in Maasmechelen. "We willen niet meer gelinkt worden aan ons verleden. We gaan alleen nog voor het allerbeste", klinkt het.

Wie dacht dat Guus Coppens en Myrthe Vranken een bittere nasmaak overhielden aan hun deelname aan Mijn Pop-uprestaurant heeft het mis. Guus Coppens won met Asparaguus 100.000 euro in de editie van 2015, maar partner Dries sloeg er in het najaar de keuken van de Versuz kort en klein. Einde Asparaguus. In 2016 haalden Myrthe Vranken en Giordano Daniels met L'Oro Nero alles uit de kast, maar van een succesverhaal was geen sprake, vooral door het gebrek aan discipline bij chef Giordano. Myrthe en Guus braken met hun partner, en vonden elkaar. "Ik heb recent een pand gekocht aan de Dokter Haubenlaan in Maasmechelen", vertelt Myrthe fier. "Ik heb er al mijn spaargeld in gestoken, en het is een prachtig gerenoveerde vierkantshoeve waar ik ook zal gaan wonen. Het ligt in het oudste deel van Maasmechelen en heeft een rijke geschiedenis. Een deel van de beschikbare ruimte zal worden omgetoverd tot restaurant. We hebben nog wat werk, maar vliegen er in." Het pand ligt op de hoek met de Hemelrijkstraat en diende voorheen als antiekwinkel 't Hemelke.





Mine Dalemans 23 september 2015 | Guus Coppens had het niet getroffen met zijn partner Dries in Mijn Pop-Uprestaurant. Hij sloeg de keuken van Versuz kort en klein.

Verkeerde partner

Concreet wil Myrthe in maart al openen, en krijgt Guus zijn vertrouwde plek toegewezen: de keuken. "Ik ken Guus al langer. Hij kwam vorig jaar tijdens de opnames al eten bij L'Oro Nero. Hij vertelde mij toen al dat hij de keuken helemaal anders zou aanpakken. Van het één kwam het ander, en toen we onlangs wat ideeën uitwisselden, bleek dat we hetzelfde voor ogen hadden." Aangezien het duo zich in het verleden vergiste in zijn partner, willen ze deze keer dezelfde fout niet maken. "We hebben inderdaad nog nooit samengewerkt, maar we hebben ons wel goed voorbereid. Ik ben al enkele keren bij Westpunt in Hasselt gaan eten waar Myrthe werkt om te zien hoe haar stijl in de zaal is. En zij is dan weer komen eten bij Traiteur Jaco in Lanaken waar ik chef ben."





Maasland

Over het concept willen de twee nog niet veel details kwijt. "Maar het leek ons logisch dat we voor Maasmechelen kozen, of toch iets in het Maasland. Ik ben van Maasmechelen, Guus is van Lanaken. Maasmechelen-centrum heeft op vlak van tophoreca nood aan een boost." Danny Vanderhoven die eerder nog een sterrenrestaurant uitbaatte in Eisden, wisselde Maasmechelen in voor Hasselt, wat het speelveld voor Myrthe en Guus groter maakt. "Een Michelinster binnenhalen is op termijn zéker onze ambitie. Guus heeft gouden vingers en hij heeft eerder al bewezen wat hij kan. We hebben veel geleerd uit onze deelname, en we moeten vooral op zakelijk vlak groeien. Meer op je strepen durven staan, en beter communiceren, maar we hebben er enorm veel zin in."