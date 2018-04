"Een betere training dan boksen is er niet" Uitbaters gloednieuwe Brooklyn Gym spelen in op sporthype MARCO MARIOTTI

07 april 2018

02u26 0 Hasselt Boksen is dé sport van het moment en dat hebben ook Brett Sneyers (32) en Franco Bitonti (38) begrepen. De twee vrienden openen volgend weekend in Schulen een 'trainingstempel', met centraal een boksring uit de jaren dertig. "Vlamingen zijn vaak terughoudend om te fitnessen. Brooklyn Gym verlaagt die drempel", zegt het duo.

Actrice Nathalie Meskens doet het al jaren. De modellen van lingeriemerk Victoria's Secret houden er zichzelf mee in topvorm. En tal van BV's gaan met elkaar de strijd aan in de ring tijdens het VTM-programma 'Boxing Stars'. Boksen - en dan vooral bij dames - is populairder dan ooit. Brooklyn Gym, een fitnesscenter van 800 vierkante meter groot in het rustige Schulen bij Herk-de-Stad, biedt naar eigen zeggen het antwoord op die massale vraag. "Maar we blijven een all-round trainingscenter, géén boksclub."





Een boksring, handschoenen én veel bokszakken, maar dus geen boksclub?

Brett: "We zijn een trainingscenter, maar niet zoals de standaard fitnesscentra. We leggen de focus inderdaad op het boksen. Je hebt hier groepstraining met bokszakken, je krijgt bovendien technieken aangeleerd en tot slot kan je één op één met een trainer in de mooiste boksring van België aan de slag. Maar het is hier nooit de bedoeling om op elkaar te slaan. We verlagen wel de drempel om mensen te laten kennismaken met de sport. Een betere manier van training is er bijna niet, je traint alle spiergroepen."





Bij zwemmen beweeg je toch ook alle spiergroepen?

Franco: "Boksen doet iets met een mens, ook mentaal. Je slaat de frustratie er uit. Tegelijk is het heel intensief. Puur cardio, maar tegelijk werk je aan je vorm. Zowel Brett als ikzelf boksen beiden al jaren. Je merkt dat de zijbuikspieren mooiere vormen aannemen dan bij andere sporten. En geef toe, zwemmen is ook gewoon saai. Ik kan het weten, want ik doe al jaren triatlon."





Aan creativiteit geen gebrek. Vanwaar al de inspiratie?

"Zowel Franco als ik hebben jarenlang voor fitnessketens gewerkt, maar voelden dat dit niet langer kon. We wilden afstappen van het cliché 'fitnesscentrum'. Dit mag geen plek zijn om te komen pronken met je lichaam, dus grote wanden vol spiegels zal je in Brooklyn Gym niet vinden. Tegelijk mag het ook geen duistere muffe boksclub zijn. Het gaat om de totale beleving. De sfeer is ontzettend belangrijk. We zitten dan wel in Schulen, maar je zou je een klein beetje in New York moeten wanen. Pakweg de vuilnisbakken zijn van metaal, zoals in de 'old skool' Amerikaanse films. Het gaat om de details."





Schulen lijkt niet de meest tactische plek om volk te lokken.

Brett: "Het is dan ook het beste bewijs dat we tegen de stroom in varen. We hadden ons ook aan een drukke baan kunnen vestigen in Hasselt, met grote vensters en hopen dat de voorbijgangers geprikkeld geraken als ze de loopbanden zien staan. Maar we kiezen bewust voor een klein dorpje bij Herk-de-Stad. Wij zullen bovendien niet met jaarabonnementen werken, maar vragen 50 euro per maand, groepslessen inbegrepen. De grote fitnessketens halen in januari en september hun grootste omzet, door abonnementen te verkopen. Maar wij mikken op een constante aanwezigheid van een enthousiaste groep. De begeleiding zal ook heel persoonsgebonden zijn. We willen met Brooklyn Gym jong én oud aanspreken."





Dus ook mijn vader van 64 kan bij jullie terecht?

Brett: "Beweging is ontzettend belangrijk voor alle leeftijden. We werken samen met een vaste kinesist, Peter Roosen. Iedereen die hier komt, krijgt een aparte benadering op maat gemaakt. Squatten - door de knieën buigen - is ook voor oudere mensen een cruciale oefening. Het is immers die beweging die senioren maken als ze uit hun zetel stappen of van het toilet komen. Je kan hier verder yoga, revalidatietraining en kinesitherapie volgen, gewichtheffen kan natuurlijk en de loopband vind je ook. Maar geen twintig stuks naast elkaar. Dit mag geen club zijn die uitsluitend bedoeld is voor mooie dames, of voor atletisch gespierde mannen. Nee, Brooklyn Gym is voor iedereen. In de buurlanden staan ze daar ook al veel verder in."





Fitnessen Vlamingen dan niet genoeg volgens jullie?

Franco: "In Amerika doet een derde van de bevolking aan fitness. In Nederland bijna 15 procent, maar bij ons was dat enkele jaren geleden maar 3 procent. Het percentage is intussen al wat gestegen, maar toch. In Nederland zijn ze op bepaalde vlakken ook socialer. Ze spreken sneller iemand aan en motiveren elkaar, ook om te fitnessen. De Vlaamse mentaliteit is meer gesloten, velen hebben zelfs de vrees om een van de clubs binnen te stappen. We willen die drempel weghalen, én geloven ook dat dat kan."





Brett: "Op termijn willen we nog extra vestigingen van onze zaak openen. We denken dan aan Lanaken, en mogelijk ook in de provincie Vlaams-Brabant. In onze vestiging in Schulen rekenen we uiteindelijk op een 1.000-tal vaste klanten."