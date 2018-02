"Dessertjes zijn heel belangrijk" Anna (10) 08 februari 2018

02u26 0

"Het allerbelangrijkste in een restaurant? Als het dessertje lekker is, dan blijft dat uiteraard goed bij", lacht jurylid Anna Gilson (10). "Persoonlijk vond ik 'Tafel 13' het beste restaurant in Hasselt. Ze vielen misschien naast de prijzen in onze kindergids, maar het was er wel lekker en heel gezellig. Dat is toch ook fijn wanneer je op restaurant gaat?" (RTZ)