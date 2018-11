“De kindjes van vandaag? Die zijn nog altijd even braaf als die van 1973" Het is dezer dagen ook ontzettend druk voor de hulpsinten Toon Royackers

09u40 0 Hasselt Sinterklaas wordt in Midden Limburg ook wel eens Jef Hulsmans genoemd. 45 jaar is hij immers al ‘hulpsint’ van dienst. Vooral in deze enorm drukke periode is hij onmisbaar om alle brave kinderen gelukkig te maken. Jef begon toen hij twintig jaar was. En als 65-jarige wil hij zijn mijter en staf nog lang niet aan de haak hangen. Of er veel veranderd is die laatste 45 jaar? “Neen hoor, kinderen zijn nog altijd even braaf als de Sint binnenkomt. Ze zijn gelukkig wel minder bang.”

Onze Sint heeft een geweldig druk programma als we hem deze week één dag mogen volgen. ’s Ochtends is basisschool de Zonnewijzer in Zonhoven aan de beurt. ’s Namiddags zitten de kleinkindjes met opa’s en oma’s kaarsrecht gereed in woonzorgcentrum Gaerveld in Runkst. ‘Sinterklaasje kom er binnen met de knecht,’ zingen jonge en oude generaties er uit volle borst. En vervolgens komt onze hulpsint wuivend het cafetaria binnen. Meer dan twee uur neemt hij de tijd voor de heel jonge en de wat oudere fans. Voor hij terug op zijn paard over de daken verdwijnt, mag ook de brave journalist van Het Laatste Nieuws hem een paar vragen stellen.

Uw 45ste jaar als hulpsint! Is er veel veranderd sinds 1973?

“Ja natuurlijk, de traditie heeft heel wat veranderingen ondergaan. Vroeger had je wel eens kinderen die schrik hadden als ik samen met zwarte piet een zaal binnen kwam, of aan de deuren kwam kloppen. Dat was vooral ingegeven door de ouders. Die wilden dat hun kroost braaf was, en daarvoor werd de Sint ingeschakeld. Ze zaten soms angstig klaar als ze ons zagen. ‘Zou ik wel braaf geweest zijn dit jaar,’ vroegen ze zich dan af. Vandaag is de sfeer wat meer relaxt. Gelukkig maar. Sinterklaas is tenslotte een grote kindervriend en zeker geen boeman.”

Maar zijn onze kindjes wel nog even braaf als 45 jaar geleden?

“Absoluut. En ik kan vergelijken, hé. Ik krijg wel eens vragen van ouders om een probleem aan te kaarten. En soms sla ik dan effectief een praatje met de kinderen. Dan vraag ik of mama en papa of de meester of de juf al eens boos zijn. Samen met hen zoek ik uit hoe dat precies komt, en wat we er aan kunnen doen. Maar nooit publiek, hoor. De anderen mogen dat niet horen. Sinterklaas gaat nooit kindjes voor een volle zaal berispen. Dat doet een echte kindervriend niet. Ik laat ze een geheime deal sluiten met Sinterklaas om volgend jaar goed hun best te doen.”

Kinderen vragen zich vast af hoe die Sint toch zo veel weet?

“Inderdaad. Ik leg dan uit dat er heel veel spiekpietjes zijn. Die zijn er overal, het hele jaar door. Je ziet ze niet, maar ze noteren alles in het grote boek. Zo weet Sinterklaas natuurlijk bijna alles.”

Krijg je ook heel lastige vragen van nieuwsgierige kinderen?

“Er zijn er inderdaad die echt alles willen weten, en die maar blijven doorvragen. Waar ik woon, waarom ik Sinterklaas ben, en waar ik vandaan kom. Dat is logisch. Het is voor hen een heel belangrijk feest, en dus willen ze er alles over weten. Gelukkig heb ik altijd mijn groot boek bij. Daar staat niet alleen alle info over de kinderen in, maar er zit ook een foto bij van het kasteel in Spanje waar ik woon. Dat laat ik aan hen zien. Ik heb zelfs foto’s van de binnenkant van de grote stoomboot. Dan moet je die kinderogen eens zien open gaan als ze dat allemaal mogen bekijken.”

Hoeveel kinderen til je zo per seizoen wel niet op je schoot?

“Correctie: Ik zet bijna geen kindjes meer op mijn schoot. De tijden zijn veranderd. Niet alle ouders hebben dat graag, en het is eigenlijk ook niet nodig. Alleen bij een baby’s kan je natuurlijk niet anders. Maar meestal maken we gewoon een coole foto, terwijl ze naast me staan. In totaal zie ik zo een paar duizend kinderen per seizoen. Ik ga naar scholen in Genk, Beringen, Zonhoven en de hele regio. Ik kan de tel eigenlijk niet bij houden. Ik doe heel wat scholen en verenigingen in Limburg.”

Gelukkig is er hulp. Uw zwarte hulppiet Rudy, bijvoorbeeld. Hij is wel goed zwart zie ik?

“Ja: pikzwart. Wat had je gedacht? Dat komt natuurlijk van altijd door de schoorsteen te moeten kruipen. Dan wordt je toch vanzelf zo zwart als roet? Een andere verklaring is er niet voor. Ach, in Antwerpen heb ik die roetveegpieten gezien, maar op de meeste andere plekken houdt de traditie stand. Niemand tilt er hier aan.”

Hulppiet Rudy treedt Sinterklaas graag bij. “Ik heb er nooit opmerkingen over gehad. Alhoewel: soms wel, maar dan alleen positieve. Ik kan er toch ook niet aan doen, dat al dat roet er echt niet meer afgaat? “

Wel opvallend je hebt zelfs nog een ouderwetse roede bij en een grote jutten zak? Moeten die dingen echt nog mee?

“Ja, dat hoort er nog een beetje bij,” verkapt hulppiet Rudy. “Ik ga al 37 jaar mee met de hulpsint, en ik heb nog altijd hetzelfde bij als in het begin. Al is mijn rol natuurlijk eveneens veranderd. Vroeger hadden ze al bang van de Sint, en dus nog veel meer van mij. Ook dat is nu gelukkig veel minder. De meeste kinderen weten niet eens meer wat dat bundeltje stokjes betekenen. Voor alle duidelijkheid: het is handig om die speelgoedzak over mijn rug mee te sjouwen, en daar alleen gebruik ik het voor. Ik wil een coole piet zijn die highfives geeft, en die spelletjes doet. Net als de Sint is ook zwarte piet een kindervriend. Kinderen zien totaal niets fout in hem, vaak willen ze later dolgraag zelf zwarte piet worden.”

Sint bezoekt niet alleen brave kinderen maar ook brave senioren?

“Vroeger bezochten we in Zonhoven zelfs alle tachtigplussers, ja. De Sint is niet alleen een kindervriend, maar brengt ook graag oudere mensen een bezoekje. Tja, dan werd er wel eens gezellig een borreltje gedronken rond de stoof. Dat mag toch, hé. Veel ouderen keken daarnaar uit. Ze voelden zich meteen terug jong. Maar helaas zijn er vandaag zoveel ouderen, dat ik niet meer goed kan volgen. Ook de Sint wordt al een dagje ouder. Nu doen we nog woonzorgcentra waar ze ons vragen. De kleinkinderen zitten daar klaar, met een trotse oma en opa erbij. Dat is zoals Sinterklaas het graag heeft: een groot feest voor iedereen samen.”