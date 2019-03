‘De Clouseau van Nederland’ Nick & Simon: “Wij houden van Limburg” Dirk Selis

11u38 0 Hasselt Met een brede glimlach kwamen Nick & Simon, het populairste duo van Nederland, deze week afgezakt naar Hasselt om promotie te maken voor ‘Het Dak Eraf!’, een concert dat plaatsvindt op zaterdag 11 mei in het Ethias Theater. “Het voelt aan als thuiskomen. Wij houden van Vlaanderen en uiteraard ook van Limburg. Met onze band stonden we hier al meerdere malen op het podium, maar het blijft ontzettend fijn.”

Een kerstviering in hun middelbare school zorgt ervoor dat Nick Schilder en Simon Keizer voor het eerst samen zingen. Het is meteen duidelijk: dat smaakt naar meer. Gewapend met Engelstalige covers van onder meer Simon & Garfunkel krijgt het zangduo steeds meer bekendheid in en rond Volendam. Simon schrijft hiernaast nummers met en voor Jan Smit. Als ‘vrienden van’ komen Nick & Simon regelmatig aan bod in de realitysoap Gewoon Jan Smit. Topmanager Jaap Buijs pikt de zangers op en brengt ze in contact met platenmaatschappij Artist & Company. In overleg wordt besloten dat de jongens als Nederlandstalig duo verder gaan en ze worden gekoppeld aan producers Gordon Groothedde en Edwin van Hoevelaak. Samen met Nick & Simon ontwikkelen zij een geheel eigen sound. De eerste single Steeds Weer knalt in 2006 meteen de radioplaylists en hitlijsten in, net als de opvolger Verloren. Een nieuwe hitact is geboren!

‘De Clouseau van Nederland’

Ons gesprek werd regelmatig onderbroken door vrouwelijke passanten die het duo in de gaten kregen en beleefd vroegen of ze met hen een selfie mochten maken. “Het blijft mij charmeren dat mensen in België netjes vragen of ze met ons op de foto mogen. Het gebeurt wel vaker dat mensen ons bijna wegsleuren. Geloof me, dan is er geen ontsnappen meer aan en als we dan niet zachtjes ingrijpen, zijn we vertrokken voor een hele fotosessie”, zegt het duo glimlachend. In de volksmond worden ze wel eens ‘De Clouseau van Nederland’ genoemd en dat vinden ze een groot compliment. “Wij hebben ontzettend veel respect voor Koen en Kris. Twee fijne kerels die we al een paar keer hebben ontmoet. Niels Destadsbader is ook een vriend. We steunen hem al van in het begin van zijn carrière. Als gastartiest was hij er een paar jaar bij tijdens onze Vlaamse theaterconcerten en toen zagen we al zijn potentieel. We zijn blij dat hij het zo goed doet”, klinkt het bij Nick & Simon.

‘Het Dak Eraf!

Met ‘Het Dak Eraf!’ steken de Volendammers nog een tandje bij en trakteren ze hun fans op een portie stevige liedjes. “Wie zin heeft mag rechtstaan en meezingen. Dat kan bijvoorbeeld bij onze nieuwe single ‘Hier en nu’, ‘Rosanne’ en ‘De dag dat alles beter is’, want die liedjes komen zeker voorbij.”

Tickets voor ‘Het Dak Eraf!’-concert van Nick & Simon op zaterdag 11 mei in het Hasseltse Ethias Theater, bestel je op www.ticketkopen.euof 070/345.345 (Max. €0,30/Min).