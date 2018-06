"Centrum hoort hier, niet in Hasselt" ZORGEN OM VERHUIS REVALIDATIECENTRUM SINT-URSULA MARCO MARIOTTI

06 juni 2018

02u57 0 Hasselt Het revalidatiecentrum van Herk-de-Stad verhuist mogelijk naar Hasselt. Dat kwam Vlaams parlementslid Bart Moyaers (Sp.a) te weten die het meteen wereldkundig maakte. "Nog niets ligt vast, maar helemaal verdwijnen zal het centrum nooit", zegt Lieve Ketelslegers van het Jessaziekenhuis.

Het grootste revalidatiecentrum van het land ligt in Herk-de-Stad, maar niet lang meer. Dat vreest Bart Moyaers. De man kwam de plannen van het Jessaziekenhuis te weten waarin staat dat deze maand nog de knoop wordt doorgehakt. Bedoeling is dat het complex naar Hasselt zou verhuizen. "Dat zou een catastrofe zijn voor de gemeente", vindt Moyaers. "Al jarenlang heeft de gemeente honderdduizenden euro's in de omgeving geïnvesteerd, net om die titel van revalidatiestad kracht bij te zetten. Het hele stadscentrum werd rolstoelvriendelijk gemaakt en er lopen zelfs aangepaste wandelroutes in de omgeving. De stad wilde middenstanders zelfs subsidiëren om hun zaak vlot toegankelijk te maken voor mindervaliden."





Met uitzondering van Pellenberg en Hoensbroek was er na het jaar 2000 in Vlaanderen weinig ervaring met revalidatie, weet Moyaers. "Vandaag zijn we met onze 90 bedden het grootste revalidatiecentrum in het land dat gekoppeld is aan een ziekenhuis. Met meer dan 190 personeelsleden is deze zorgcampus bovendien een van de grootste werkgevers in onze gemeente. De burgemeester moet de dialoog aangaan, voor het te laat is."





Polikliniek vernieuwen

Of de verhuis ook jobs zal doen sneuvelen is niet duidelijk. Momenteel werken 190 mensen in het ziekenhuis, waarvan héél wat mensen uit de regio. Vreemd is dat er vier jaar geleden nog sprake was van bijbouwen met zelfs een zwembad én de polikliniek zou volledig vernieuwd worden.





Al die plannen worden nu opgeborgen. Volgens het Jessaziekenhuis liggen er meerdere opties op tafel. "Op dit ogenblik is er nog geen enkele beslissing genomen", zegt woordvoerster Lieve Ketelslegers.





"De burgemeester is wel op de hoogte. Het dossier staat inderdaad op de agenda van de raad van bestuur in juni. Er zal moeten worden afgewogen welke optie het beste is voor de patiënt en of ze dan ook nog financieel haalbaar is. Maar het is niet de bedoeling dat Jessa verdwijnt uit Herk-de-Stad. We willen in overleg met de huisartsenkring en andere partners een ambulant medisch centrum als aparte entiteit behouden voor raadplegingen, beperkte radiologische activiteiten en ambulante revalidatieprogramma's."





Omdat Jessa in de toekomst nog verder wil inzetten op de medisch- strategische uitbouw van revalidatie, bekijkt de raad van bestuur, op basis van een grondige analyse, welke locatie hiervoor het meest geschikt is.