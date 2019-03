“‘Boven de Wolken’ houdt Fientje voor altijd bij ons”: Mama Veerle laat verloren dochtertje vereeuwigen op foto's Dirk Selis

29 maart 2019

17u22 0 Hasselt “Twee kloppende hartjes op het scherm, ons geluk kon niet op. Maar in mei 2016 verdwenen de roze wolken en begon een lange weg van onzekerheid, verdriet en afscheid”, vertelt Veerle Declerck, die een tweeling verwachtte, een jongetje en een meisje. Fientje haalde het helaas niet. Dankzij de organisatie ‘Boven De Wolken’ blijft ze wel bestaan in foto’s en herinneringen.

“Op de echo na twaalf weken werd een erg verdikte nekplooi vastgesteld. Dat was het eerste moment waarop vreugde en blijde verwachting vervangen werden door intens verdriet”, vertelt Veerle. “Er volgden veel onderzoeken waarbij ‘kindje 2’ niet in gevaar mocht gebracht worden. We werden overmand door verdriet en angst maar bleven ook hopen dat het toch nog goed zou komen.”

Genetische afwijking

“Toen brak het moment van de verschrikkelijke waarheid aan. We kregen te horen dat ‘kindje 1’ trisomie 18 had, een zeldzame genetische afwijking. Onze wereld stortte weer in. Een meisje zo bleek, naast haar een gezond broertje. Het besef dat we afscheid zouden moeten nemen van ‘ons meisje’, Fien, sijpelde binnen. Nog meer verdriet, angst, woede en frustratie, maar we bleven leven op hoop.”

Ik wil dit niet

“Hoewel er onvoldoende wetenschappelijke informatie is over de zeldzame ziekte, opperde de professor dat Fien laten inslapen in mijn buik de beste optie was, en best zo snel mogelijk. Dat zou echter ook een verhoogde kans met zich meebrengen dat Jaan veel te vroeg geboren zou worden. Met nog wat advies op zak: ‘Je komt best al binnen twee dagen terug voor het spuitje.’ en ‘Drink maar veel zodat de vruchtzak van Fien gunstig ligt’, vertrokken we naar huis. Mijn hele lichaam en geest schreeuwden: ‘ik wil dit NIET’.”

“Heel veel bange uren volgden, waarin we samen met grote broer Joppe en zus Floor een ‘pretecho’ deden, zodat we samen afscheid konden nemen. Wat was Fien actief, ze maakte salto’s en haalde echt alles boven wat ze bleek te kunnen. Haar eerste en ook enige turnshow … Bewust namen we heel veel tijd voor Fien, want we wisten dat we niet veel tijd kregen.”

Opluchting

“Na uren van vrezen dat er maar één optie was, kwam er plots een positief bericht van een andere professor (UZA), gebaseerd op nieuw grootschalig internationaal onderzoek. Fien laten inslapen zou de kans op een slecht aflopende zwangerschap vergroten. Jaan en Fien nog zo lang mogelijk samen laten zijn, elkaars en onze liefde voor hen laten voelen, zou het beste zijn. Fien zou onze liefde nog echt voelen en Jaan zou door haar aanwezigheid groot en sterk kunnen worden. Wat een verlossing. De rollercoaster bracht ons van het diepste dal van tranen en verdriet naar een moment van immens intens geluk.”

Boven de Wolken

“We hadden voor het eerst contact met Anneleen van ‘Boven de Wolken’. Ik kreeg de tip van een studente Vroedkunde die Anneleen persoonlijk kende. Anneleen luisterde en gaf ons erg waardevolle informatie mee over wat ons mogelijk te wachten stond, over het recht dat we hadden als ouder om ons kindje bij ons te hebben wanneer we dat maar wilden. Met onze twijfels en angsten konden we aankloppen bij Anneleen.”

Stil in mijn buik

“Na 37 weken zou ik ingeleid worden en ondanks de vrees dat ze de bevalling misschien niet zou halen, bleef Fien dapper vechten voor haar leven. Steeds werd onze hoop om haar nog ‘echt’ te mogen ontmoeten groter. De avond van 4 oktober 2016 was Fien erg actief. Jaan lag stil naast haar. De bewegingen namen die avond van 4 oktober onze altijd aanwezige angst even weg. Eventjes later werd het stil in mijn buik. De ochtend van 5 oktober 2016, twee kleintjes in beeld, maar ons kleine meisje haar hartje klopte niet meer.”

Fotografe

“In het ziekenhuis was Fien elke dag bij ons, elk detail probeerden we vast te leggen in ons geheugen en Anneleen van ‘Boven de Wolken’ maakte prachtige beelden van haar en Jaantje. Ze inspireerde ook mijn man Ewan, om de dag nadien nog meer van Fien te fotograferen zodat we steeds haar lieve lipjes, haar mooie oogjes, haar kleine wenkbrauwen… zouden kunnen zien van dichtbij. Op enorm veel vlakken droeg Anneleen bij aan ons proces: de beelden als herinnering, een voorbeeld geven hoe we haar mochten en konden aanraken zonder haar te kwetsen, en zo veel intenser en dichter bij haar durfden zijn, ons leren dat wij trotse mama en papa mogen zijn.”

Onschatbare waarde

“In het geval van stilgeboorte zijn foto’s nagenoeg de enige herinnering en dus van onschatbare waarde. Gelukkig hadden wij het geluk ons door bijna iedereen gesteund te voelen, maar de realiteit is niet altijd zo. De foto’s van ‘Boven de wolken’ helpen ook hier, ze geven een gezicht, zorgen dat je je kindje kan tonen, kan delen met je omgeving. De foto’s zijn van zo’n grote waarde, dat elke vroedvrouw, elke arts, elke psychologe, die met ouders in contact komen bij het overlijden van hun kindje, zich verplicht zouden moeten voelen om ‘Boven de wolken’ te contacteren.”

Haar bedje voor altijd

“Bij ons vertrek uit het ziekenhuis, namen we ook Fien mee naar huis, ook haar thuis. Eén keer samen kunnen thuiskomen, haar toch op de één of andere manier laten zien waar ze voor altijd zal wonen … ’s Avonds legden we haar, samen met onze afscheidsbrief, een knuffel, samen in het kistje, dat we samen maakten. Haar bedje voor altijd”, besluit Veerle.