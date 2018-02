"Bordje mag kunstwerk zijn" Amorie (10) 08 februari 2018

"Als je op restaurant een mooi bordje voorgeschoteld krijgt, is het helemaal af", vindt Amorie Descamps (10). "Dat is toch de reden om uit eten te gaan? Sommige koks maken er een waar kunstwerkje van, en dan geef ik hen natuurlijk extra punten. Voor mij is L'Aperi Vino ook het beste kinderrestaurant van Hasselt. Het is fijn als ze vriendelijk zijn voor ons, en niet alleen voor mama en papa. Wij tellen toch ook al mee? Mijn lievelingsgerecht? Vol-au-vent en spaghetti. Daar gaat voorlopig nog niets boven. Oh ja, een goede mocktail op het menu mag ook altijd." (RTZ)