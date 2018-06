"Bij elke goal tegen Tunesië, een duik in zwembad" 25 juni 2018

In héél Limburg werd er zaterdag vurig voor onze Rode Duivels gesupporterd. Maar grote fans Ronny en Brigitte Mondelaers van de Spoorwegstraat in Hasselt, gingen zaterdag toch nog net dat tikkeltje verder.





Zij hadden hun tuin voor de gelegenheid omgebouwd tot een echt fandorp. "Iedere keer als er een goal gemaakt wordt voor België, springen we samen in het zwembad", zo klonk het vastberaden voor de match. Zij konden toen natuurlijk nog niet weten dat onze duivels liefst vijf keer zouden scoren in één match. Maar belofte maakt schuld. En dus brachten Ronny, Brigitte en al hun vrienden zaterdag zowat de hele namiddag door in het zwembad. Doorweekt maar voldaan werd de overwinning nadien nog uitbundig verder gevierd. (RTZ)