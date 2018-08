"Bankje terugbrengen of we stappen naar de politie" 11 augustus 2018

02u33 0 Hasselt Twee jonge dames hebben dinsdagavond laat een hele wandeling door Hasselt gemaakt, mét een gestolen bankje van designwinkel 'Oui' aan de Aldestraat. Daar hadden ze het meubel pal voor de deur gestolen.

Op bewakingsbeelden van de buren is te zien hoe de dames - schijnbaar op hun uiterste gemak - omstreeks 22 uur met het bankje wegwandelen richting Hoogstraat. Even later worden ze nog door getuigen opgemerkt aan de Maastrichtersteenweg, waar ze het bankje achterop hun fiets meedragen.





Niet de eerste keer

"We willen ons bankje wel terug hebben", zeggen eigenaars van winkel, die gespecialiseerd is in Scandinavisch design. "Dit zelfgemaakt exemplaar hadden we immers van vrienden gekregen. En het is niet de eerste keer. Begin dit jaar hebben ze al een gelijkaardig bankje voor onze deur gestolen. Waarom we het niet vast maken aan de muur? Dat heeft weinig zin: andere winkels in de buurt deden dat, maar dan trekken dieven alles los en heb je ook nog schade aan de muur zelf. Trouwens: van andermans spullen blijf je toch gewoon af." Op de Facebookgroep van de Aldestraat werden de bewakingsbeelden gisteren gedeeld. "Als jullie het bankje niet terugbrengen, zijn we genoodzaakt verder te gaan," klinkt het daar dreigend. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad vraagt om toch in de eerste plaats aangifte te doen bij de politie zelf. "We kunnen dan een onderzoek starten en hopelijk de daders vinden", zegt woordvoerster Dorien Baens. (RTZ)