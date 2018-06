"Aantal verkeersdoden móét omlaag" TEGEN VOLGEND JAAR DUBBEL ZOVEEL TRAJECTCONTROLES IN PROVINCIE TOON ROYACKERS

25 juni 2018

02u34 0 Hasselt Het wordt uitkijken voor wie al eens een snelheidsboete in de brievenbus vindt. Vlaams minister voor mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil het aantal trajectcontroles in onze provincie tegen het einde van volgend jaar bijna verdubbelen. Ook gewestwegen in Dilsen-Stokkem, Alken, Sint-Truiden, Hoeselt en Lanaken worden daarom uitgerust met het systeem.

Bij trajectcontrole wordt uw snelheid gemeten over een langere afstand door twee verschillende camera's. Die berekenen hoelang u erover gedaan hebt om het hele traject af te leggen. Als blijkt dat u de toegestane snelheid hebt overschreden, dan krijgt u een bekeuring in de bus. "Trajectcontroles voelen rechtvaardiger aan", zegt minister Weyts (N-VA). "Je wordt niet gepakt op basis van één momentopname van een flitspaal, maar alleen als je over langere afstand te snel hebt gereden." Limburg heeft trouwens al enkele wegen die uitgerust zijn met trajectcontrole. Het gaat om de Wagemanskeel in Genk, de Steenweg naar As in Maasmechelen en de Eindhovensebaan en de Peerderbaan in Hechtel-Eksel. "Uit de ervaringen hier en elders in ons land blijkt dat het systeem zeer efficiënt is om verkeersongevallen op basis van overdreven snelheid te vermijden", vindt de minister. "Het aantal ongevallen daalt spectaculair. Bovendien blijkt dat mensen zich ook veel beter aan de toegelaten snelheid houden voor en na het gecontroleerde traject."





Minder slachtoffers

Limburg krijgt er nu nog eens bijna 15 kilometer trajectcontrole bij op vijf verschillende locaties. Langs de Boslaan en de Europalaan in Dilsen-Stokkem wordt het systeem nog dit jaar geïnstalleerd. Aan de Tongerstesteenweg in Hoeselt, aan de oude Steenweg tussen Alken en Sint-Truiden, en aan de Maastrichterweg in Lanaken moet ten laatste eind volgend jaar trajectcontrole actief zijn. Alles samen zal daarmee op ruim 32 kilometer Limburgse gewestwegen uw snelheid over een heel traject gemeten worden.





"Ik besef ten volle dat snelheidscontroles niet bepaald plezant zijn", zegt Weyts. "Maar als we daarmee het aantal verkeersslachtoffers verder kunnen doen dalen, dan moet het maar. Sinds de start van ons Verkeersveiligheidsplan in 2015 is het aantal verkeersdoden in Vlaanderen al gedaald met 27,5procent. De toename van trajectcontrole moet het aantal verkeersslachtoffers verder naar beneden helpen."





Klaverblad

Intussen wordt het systeem van trajectcontrole en de ANPR-camera's op snelwegen ook beter aan elkaar gekoppeld. Daardoor meten dezelfde camera's niet alleen de snelheid van de voorbijrijdende voertuigen, maar kunnen ze ook verdachte bestuurders signaleren aan de politie.





De provincie Limburg wil het klaverblad van Lummen binnenkort op al haar rijrichtingen uitrusten met dergelijke ANPR-camera's.