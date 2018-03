Zwevegem krijgt eind 2019 autokeuring 06 maart 2018

Keuringsbureau Motorvoertuigen (KM) start in het najaar de bouw van een nieuwe autokeuring op bedrijventerrein De Pluim, aan de ring rond Zwevegem (N391). De nieuwe keuring, KM kocht een stuk grond van 14.500 vierkante meter, opent in het najaar van 2019.





De nieuwe vestiging vervangt vanaf dan of uiterlijk vanaf 2020, als alles operationeel is, de autokeuring in Harelbeke. Die zit er tussen de Kortrijksesteenweg (N43) en de Hippodroomstraat geprangd, waardoor er plaatsgebrek is en uitbreiden niet kan. De keuring dateert bovendien uit 1958 en is dus verouderd.





Vandaar de keuze voor een nieuwe autokeuring op De Pluim in Zwevegem, groter en moderner en vlotter bereikbaar met de autosnelweg E17 vlakbij. Er zijn momenteel 23 werknemers aan de slag in de keuring in Harelbeke. Die kunnen mee naar Zwevegem verhuizen, waar zo'n veertig personeelsleden nodig zullen zijn. (LPS)