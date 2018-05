Zwangere vrouw betrokken in botsing op E17 08 mei 2018

02u38 0

Een zwangere vrouw en een andere bestuurder zijn gisteren in de vooravond naar het ziekenhuis overgebracht, nadat beiden op de E17 betrokken waren in een vrij ernstige kop-staartaanrijding. Dat gebeurde iets voor vijf uur net voor de afrit Kortrijk-Oost, in de richting van de Franse grens. De zwangere vrouw bleef wel ongedeerd, maar moest voor de zekerheid mee naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de rechterrijstrook een tijd afgesloten. Dat veroorzaakte een file die tot in Waregem reikte. Ook de secundaire wegen raakten tijdens de avondspits snel oververzadigd. (VHS)