Zonneschijn na salmonella-storm KLANTEN BLIJVEN ESTHIO TROUW NA GROOTSCHALIGE BESMETTING HANS VERBEKE

04 september 2018

02u32 0 Harelbeke Ook bij het Harelbeekse traiteursbedrijf Esthio was de eerste schooldag gisteren opnieuw een bijzonder moment. Voor de grote vakantie belandde het bedrijf in het oog van de storm toen honderden kinderen ziek werden na het eten van een Esthio-maaltijd.

De nachtmerrie van elk voedingsbedrijf. Dat overkwam eind mei het 50 mensen sterke team van het Harelbeekse traiteursbedrijf Esthio dat elke dag 10.000 maaltijden levert aan scholen in en buiten onze provincie. Honderden kinderen die op school hadden gegeten, liepen een salmonellabesmetting op, tientallen werden gehospitaliseerd. Esthio moest tijdelijk dicht. Controleurs keerden het bedrijf binnenstebuiten, maar vonden niks. "Ook vandaag is de oorzaak van de besmetting nog altijd niet duidelijk", zegt Brecht Vervaeck. "Dat is vervelend. We kregen te horen dat het iedereen kon overkomen. Dat is intussen ook gebleken. Grote spelers als Albert Heijn en groentegigant Greenyard moesten recent producten terugroepen omdat er problemen mee waren." De commotie van net voor de zomervakantie is wat gaan liggen. "Gelukkig maar", zegt Brecht. "De besmetting kwam extra ongelegen omdat we in die periode met veel scholen onderhandelden voor een nieuwe vierjarige overeenkomst. De affaire had echter op dat vlak geen negatieve invloed. Iedereen bleef ons trouw. We mochten zelfs enkele nieuwe scholen verwelkomen als klant. Daar zijn we heel dankbaar voor. Een mooier bewijs van vertrouwen kan je niet krijgen."





Ziekenhuis

Toch heeft de affaire er volgens Brecht zwaar ingehakt. "Ze kostte ons allicht een paar jaar van ons leven", lacht hij nu. "Mijn vader moest zelfs even in het ziekenhuis worden opgenomen maar maakt het nu weer goed. Nog meer dan ikzelf zag hij al datgene wegsmelten waar tientallen jaren zo hard voor gewerkt was. De steun die we kregen vanuit alle hoeken, was hartverwarmend. Net als die keer toen tientallen schooldirecteurs ons een hart onder de riem kwamen steken op de parking van het bedrijf."





"Niks veranderd"

Gisteren serveerde Esthio 10.000 maaltijden in honderden scholen. Op het menu: groentesoep, vol-au-vent met rijst en geraspte wortelen. Ook in de gemeentelijke basisschool Harelbeke-Zuid werd gesmuld dat het een lieve lust was. "Zoals vroeger, er is niks veranderd", zegt directeur Charly Nowé. "Onze goeie relatie met Esthio blijft zoals ze was, daar verandert die besmetting niks aan. Het is geen moment in ons opgekomen om een andere cateraar in te schakelen. Waarom zouden we? Nooit was er enig probleem. Tot het noodlot toesloeg. Ik ben er op bezoek geweest, in het bedrijf. Ken je het gezegde 'je kunt er van de grond eten', dat uitdrukt hoe proper het wel is op een bepaalde plaats? Wel, dat hebben ze uitgevonden voor Esthio, denk ik."