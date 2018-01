Zeven maanden voor diefstal van vijftig kilo koper 25 januari 2018

Steven D. (40) uit Kortrijk heeft van de rechter in Kortrijk zeven maanden met uitstel gekregen omdat hij samen met een kompaan zowat vijftig kilogram koper pikte in de leegstaande gebouwen van het textielbedrijf Lano in Harelbeke. Sato V. (38), zijn kompaan kreeg vier maanden met uitstel. De politie lokte het duo in een valstrik. Begin mei vorig jaar was duidelijk dat er op het terrein tal van koperen buizen en kabels klaar lagen om te worden meegenomen. Drie dagen nadat de politie op de locatie een bewegingssensor had geïnstalleerd, daagden Steven D. en Sato V. op. Ze konden zonder veel problemen worden ingerekend. In een rugzak die ze bij hadden, vond de politie handschoenen en een kniptang. D. bekende dat hij handelde uit geldgebrek. Hij gaf toe voordien al ongeveer vijftig kilogram gestolen koper te hebben verpatst aan een schroothandelaar. In het dossier dook na telefonie-onderzoek ook de naam op van een 38-jarige man uit Harelbeke. Die werd vrijgesproken omdat hij met de diefstal niks te maken had. (VHS)