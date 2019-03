Zesde keer brand bij gezin in de Vondelstraat: “Het lijkt wel alsof dit huis behekst is” Hans Verbeke

31 maart 2019

18u51 1 Harelbeke Voor de zesde keer in 21 jaar is zaterdagnacht brand uitgebroken in de rijwoning van de familie Vandemoortele, langs de Vondelstraat in Bavikhove. Niemand raakte gewond maar er is behoorlijk wat schade. Vader Koen is de wanhoop nabij. “Wanneer zal dit nu eindelijk eens stoppen? Het lijkt wel of dit huis behekst is.”

Koen Vandemoortele was uit werken toen er in de nacht van zaterdag op zondag brand uitbrak in een gemeenschappelijke, overdekte doorgang tussen zijn woning en die van de buren. Dat werd iets na drie uur opgemerkt. Het vuur ontstond op de plek waar de meters van de nutsmaatschappijen staan en de elektriciteitskasten van de twee woningen aan de muur hangen. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle, maar in de gang is er veel schade. De elektriciteitskasten zijn vernield, waardoor de twee woningen geen stroom hebben. De gang zelf is zwartgeblakerd en de ontsnappende rook richtte ook schade aan aan de achterzijde van het huis.

Geen slachtoffers

Net zoals drie jaar geleden, toen in februari 2016 ook ’s nachts brand ontstond, kon Farida Derycke (49), de vrouw van Koen Vandemoortele, zonder problemen ontkomen. Ellen (16), Lotte (13) en Yanis (10), de jongste telgen van het gezin met zeven kinderen van wie de meesten intussen het huis uit zijn, bleven ongedeerd. Ze waren wel behoorlijk onder de indruk. Ook vader Koen Vandemoortele is aangedaan. “Alweer een brand in onze woning, hoe is dat toch mogelijk? Hoeveel pech kan een mens eigenlijk hebben? Het is sinds 1998 al de zesde keer dat er brand uitbreekt bij ons. We zijn er echt niet goed van. Het lijkt wel of die huis is behekst.”

Geen kwaad opzet

Kwatongen beweren dat het geen toeval is dat er weer brand uitbreekt bij het gezin, maar de realiteit is anders. De vijf vorige branden waren accidenteel, net zoals die van zaterdagnacht. De meest recente dateert van februari 2016 en ontstond als gevolg van een defect aan een diepvriezer. Bij de derde brand op 8 januari 2013 was het huis maandenlang onbewoonbaar. De oorzaak was toen een kortsluiting aan een kruimeldief in de keuken. De elektriciteit werd na die brand volledig vernieuwd en gekeurd. Het gezin installeerde ook brandmelders. Het lot is hen blijkbaar niet gunstig gezind, want het huis was amper hersteld toen in december van dat jaar een oververhitte stofzuiger vuur vatte.

Herstellingen

Het zal nog even duren voor het gezin Vandemoortele weer haar intrek kan nemen in de woning. De elektriciteit moet mogelijk opnieuw helemaal vernieuwd worden. Ook de bejaarde bewoonster van de naastliggend de woning, die ook getroffen is, kan voorlopig niet naar huis. Dat lijkt op het eerste zicht echter een minder groot probleem. De vrouw verblijft al een tijdje in het ziekenhuis.