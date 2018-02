Zes maanden met uitstel voor fitnessinstructeur 22 februari 2018

02u28 0

Een 32-jarige man uit Harelbeke is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf met uitstel nadat een huiszoeking naar hormonen helemaal fout liep. Een hoofdinspecteur wou hem in een houdgreep nemen, maar beiden kwamen ten val in de badkuip.





Agenten kwamen op 13 september 2016 een huiszoeking uitvoeren bij de man nadat de nationale hormonencel in Zaventem drie pakjes had onderschept met groeihormonen, besteld door Kevin D. (32). Toen de agenten zijn gsm in beslag wilden nemen, haastte de man zich naar de badkamer, deed de deur op slot en verstopte zijn gsm. Na enige tijd deed hij de deur open en probeerde twee agenten vuistslagen te verkopen. De agenten konden ontwijken. Een hoofdinspecteur wilde hem in een houdgreep nemen om hem te kalmeren.





Maar daarop kwam het tot een gevecht, waar de hoofdinspecteur een hersenschudding aan overhield. In de gsm vonden de agenten bestellingen om hormonen aan te kopen, in de woning werden nog twee andere dopingproducten gevonden. Op 24 april kwam de politie een urinestaal afnemen van de man op zijn werkplaats, een fitnesscentrum in Kortrijk. Kevin D. testte positief. Zelf verklaarde de man dat hij de hormonen een tijdlang nam op voorschrift. De man werd vier jaar geschorst om nog te werken in sportcentra en kreeg een boete van 800 euro. Kevin D. moet ook een boete van 2.100 euro betalen. De hoofdinspecteur krijgt 496 euro schadevergoeding toegewezen. (AHK)