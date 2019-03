Zes maanden cel voor man die agent kopstoot geeft Alexander Haezebrouck

04 maart 2019

Een 45-jarige man is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf omdat hij op 30 mei vorig jaar een kopstoot uitdeelde aan een agent in Harelbeke. De politie moest ter plaatse komen en wou de 45-jarige Didier B. meenemen met de combi. Maar dat liet de 45-jarige man niet zomaar gebeuren. Hij stelde zich erg weerspannig op en gaf één agent zelfs een kopstoot. Nadat de agenten erin slaagden de man toch in de combi te krijgen, stampte en sloeg hij tegen de schuifdeur. Didier B. moet ook een geldboete van 800 euro betalen.