Zes maanden cel voor dronken dievegge Alexander Haezebrouck

18 februari 2019

Een 28-jarige vrouw uit Harelbeke is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel. Tussen eind 2017 en juni 2018 pleegde ze verschillende diefstallen in winkelketens Zara, Kruidvat en Colruyt. Ze ging er meestal vandoor met enkele cosmeticaproducten. De vrouw slaagde er telkens in om de zaken uit de verpakking te halen en er zo meer naar buiten te wandelen. Dana B. werd enkele keren op heterdaad betrapt. De politie stelde telkens vast dat de vrouw onder invloed van alcohol was. Naast de celstraf werd ze ook nog eens veroordeeld tot een effectieve geldboete van 400 euro.