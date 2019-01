Zelfstandige mag één maand niet autorijden VHS

21 januari 2019

L.V. uit Harelbeke is door de politierechter in Kortrijk veroordeeld tot een rijverbod van één maand en een boete van 1.200 euro. Een tijd geleden werd de man door een politiepatrouille omwille van eigenaardig rijgedrag opgemerkt langs de Maandagweg in Kortrijk. De inspecteurs stelden vast dat de al iets oudere man geen rechte lijn kon houden met zijn voertuig. De Harelbekenaar legde een positieve ademtest af. De rechter wees hem erop dat hij in 2012 ook al eens werd veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol. Dat leverde hem toen een rijverbod van acht dagen op. De straf voor de nieuwe feiten is nu een pak zwaarder en komt de Harelbekenaar, die zelfstandige is en elke dag de baan op moet, bijzonder slecht uit.