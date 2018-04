Wordt voormalige Spar binnenspeeltuin? 11 april 2018

Het is goed mogelijk dat er een indoorspeeltuin komt in het pand van de voormalige Spar in het centrum van Bavikhove. Twee ondernemers uit Deerlijk hebben met hun bvba SRE een aanvraag ingediend om de winkelruimte te mogen ombouwen tot een horecazaak met speelgelegenheid. Binnen het bestaande gebouw, dat leegstaat sinds midden 2015, zouden drie speelzones komen. Er zijn plannen om een buitenterras aan te leggen achteraan, van circa 130 m², die wordt afgescheiden van de parking door middel van een groenscherm. Hierdoor verdwijnen er enkele parkeergelegenheden, waardoor er nog slechts 22 in plaats van 29 zullen zijn. Er loopt nog tot en met 18 april een openbaar onderzoek. (JME)