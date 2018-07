Woensdag uitvaart fietsster (64) 23 juli 2018

02u26 0

De uitvaartplechtigheid van Ludwine Louncke (64) uit Harelbeke, die om het leven kwam bij een dodehoekongeval in Kuurne, vindt woensdag om 10.30 uur plaats in de Sint-Salvatorkerk. Ludwine reed woensdagvoormiddag met haar fiets op de Brugsesteenweg toen ze bij een groen licht de Ringlaan wilde kruisen. Een vrachtwagenchauffeur die de Ringlaan wou opdraaien, en een klein uitwijkmanoeuvre uitvoerde voor een dame in een rolstoel op het fietspad, zag Ludwine niet in zijn spiegel. De vrouw belandde onder de vrachtwagen en overleed ter plaatse aan haar verwondingen. (AHK)