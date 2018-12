Wim Opbrouck zingt voor kansarmenorganisatie De Spie Joyce Mesdag

15 december 2018

Wim Opbrouck heeft samen met Luc Byttebier, zijn collega van bij de muziekgroep Dolfijntjes, enkele kerstliedjes gebracht op het Paretteplein op een evenement ten voordele van De Spie, een Harelbeekse organisatie die zich inzet voor mensen in kansarmoede. De Spie zorgde voor een foodtruck met soep, Beweging. Net zorgde voor braadworsten. Artiest Wim Opbrouck heeft samen met Luc Byttebier, zijn collega van bij de muziekgroep Dolfijntjes, enkele kerstliedjes gebracht op het Paretteplein op een evenement ten voordele van De Spie, een Harelbeekse organisatie die zich inzet voor mensen in kansarmoede. Het was een akoestisch optreden, waarbij Opbrouck zichzelf begeleidde op de accordeon en Byttebier zijn gitaar had meegebracht. De Spie zorgde voor een foodtruck met soep, Beweging. Net zorgde voor braadworsten.