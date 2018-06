Wijdhagestraat kleurt zwart-geel-rood 23 juni 2018

02u49 0 Harelbeke In de Wijdhagestraat in Harelbeke kan je niet naast de versiering kijken die bewoners er hebben gehangen naar aanleiding van het WK voetbal.

Caroline Adam en Johan Debruyn, twee fervente voetbalsupporters, en hun buurman David Vandemoortele startten met een gevelgrote vlag die Caroline zelf heeft gemaakt. "Met een flyertje in de bussen hebben we alle buren opgeroepen om mee te doen, en met resultaat. Er hangen bijna overal vlaggen uit de ramen, en er hangen ook kleine vlaggetjes boven de straat. We zien hier geregeld mensen die voorbijkomen, selfies nemen, dus ons initiatief valt zeker in de smaak." (JME)