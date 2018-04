Wie wordt de slimste vereniging? 10 april 2018

Op zaterdag 28 april om 19.15 uur kunnen de Harelbeekse verenigingen opnieuw strijden voor de titel van Slimste Vereniging. De verenigingenquiz is al aan een 33ste editie toe. De hoofdprijs bedraagt 250 euro, inclusief eeuwige roem.





De quiz vindt plaats in de blauwe zaal in CC het Spoor. Iedere vereniging die lid is van een adviesraad of een toelage van de stad ontvangt, kan deelnemen met een ploeg van 3 personen. Wie dat wil, kan als vereniging ook de bar uitbaten en zo een extraatje verdienen. Inschrijven kan t.e.m. 22 april via harelbeke.be. Wie vragen of opmerkingen heeft, kan contact opnemen met CC het SPOOR op het nummer 056/733 420 of via onthaal@cchetspoor.be. (JME)