Wie weet waar Carlos Dewyn (70) is?

VHS

02 december 2018

15u40 0 Harelbeke Politie en gerecht zijn op zoek naar Carlos Dewyn, een man van 70 die verward en gedesoriënteerd kan overkomen. De Harelbekenaar is spoorloos sinds zaterdagochtend.

Rond 8 uur verliet Dewyn toen zijn woning in de Boterpotstraat in het centrum van Harelbeke. Het was zijn bedoeling om naar Deerlijk te rijden, maar om 8.37 uur werd zijn wagen door bewakingscamera’s opgemerkt op de Rijksweg in Lendelede. Negen minuten later passeerde hij opnieuw een ANPR-camera, dit keer in Heule. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Carlos is ongeveer 1 meter 82 en slank gebouwd. Hij heeft grijs haar, draagt een kleine snor en heeft blauwe ogen. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe jeansbroek, een bruine lederen jas en een beige pet met opschrift ‘Toyota’. Wie informatie heeft over de vermiste man, wordt gevraagd contact op te nemen met het gratis nummer 0800/30 300.