Werkstraf en boete voor slag tijdens minivoetbalwedstrijd LSI

11 maart 2019

12u36

Bron: LSI 0

Een 23-jarige jongeman uit Harelbeke moet van de rechter in Kortrijk een werkstraf van 55 uren uitvoeren en een boete van 400 euro betalen omdat hij op 16 juni 2018 op een minivoetbaltornooi in Hulste (Harelbeke) zijn tegenstander een slag gaf. Toen de bal op de Hulste Cup, een minivoetbaltornooi op buitenvelden in Hulste, buiten de lijnen rolde, eisten zowel Brecht V. van Sportief als zijn tegenstander Kevin Deboeuf van Hermanos het ronde ding op. “Ik had de bal het eerst en zag hem op mij afstormen. Ik maakte een afweerbeweging, meer niet”, aldus V. Het slachtoffer zag het anders. “Ik kreeg eerst een duw en daarna nog een slag in het gezicht.” Hij raakte bewusteloos en moest met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd worden. De rechter achtte het bewezen dat de slag niet tijdens een of andere spelfase werd gegeven en veroordeelde de Harelbekenaar. “Er werd voor de zuipbeker gevoetbald, dat zal ook wel meegespeeld hebben zeker?”, vroeg de rechter zich af. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 1.115 euro betalen.