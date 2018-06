Werken in Hazestraat 06 juni 2018

Aannemer Tibergyn is in opdracht van de stad Harelbeke aan de slag in de Hazenstraat in Hulste. Er wordt een dwarsduiker geplaatst. De werken worden uitgevoerd tot 15 juni. Na de werkuren wordt de Hazenstraat weer opengesteld. Er is een omleiding via de Elsstraat en de Kweekstraat in Ingelmunster, en de Hazenstraat en omgekeerd. (JME)