Wekelijkse markt ondanks feestdag 04 mei 2018

Het marktcomité van Harelbeke laat weten dat de wekelijkse markt komende donderdag, gewoon doorgaat, ook al is donderdag een feestdag.





"In het verleden werd de markt verplaatst naar woensdagmiddag, maar we zijn daarvan afgestapt", zegt marktkramer Bart Smissaert. "Op die manier kunnen drukbezette marktliefhebbers op hun vrije dagen even rondkuieren op de Harelbeekse markt, een van de belangrijkste en omvangrijkste in de regio." (JME)