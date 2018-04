Weer inval bij bedrijf met slechte reputatie 28 april 2018

02u26 0

De politie- en (sociale) inspectiediensten zijn gistermorgen binnengevallen in het sierteeltbedrijf Horizon Plants, langs de Ginstestraat. Bedoeling was om na te gaan of alle aanwezige werknemers netjes zijn ingeschreven en of de arbeidsuren gerespecteerd worden. Resultaten van de controle, waarbij ook een helikopter werd ingezet, zijn er nog niet, maar er zouden geen illegalen zijn aangetroffen. Bij Horizon Plants werken een 50-tal mensen, waaronder 35 Roemenen. De meesten van hen zijn seizoenarbeiders die ter plaatse of in de buurt zijn gehuisvest. Ook dat was onderwerp van de controle.





Zonder papieren

Horizon Plants heeft geen al te beste naam op het vlak van correcte tewerkstelling. In 2005 gebeurde er al een gelijkaardige inval als gisteren. Toen werden tien zwartwerkers en zeven mensen zonder papieren opgepakt. In 1999 vielen de controleurs een eerste keer het bedrijf binnen. Zaakvoerder Tony Demuynck werd nadien veroordeeld voor de illegale tewerkstelling van vier mensen zonder papieren. Bij Horizon Plants had men gisteren geen tijd voor een reactie op de nieuwe inval. "Door de controle is ons werk hopeloos achterop geraakt", zegt medewerkster Steffie. "We moeten nu alle zeilen bijzetten om de bestellingen klaar te krijgen." (VHS)