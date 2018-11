Week van de Smaak 21 november 2018

Op vrijdag 23 november geeft Freddy Tyberghein een lezing in CC het SPOOR in Harelbeke. Om 19.30 uur neemt hij je mee op reis door de tijd naar de keuken van grootmoeder. Je komt te weten hoe er vroeger gekookt werd, wat er op de tafel kwam en welke kookboeken populair waren. Aan de hand van oude kookboeken, proevertjes en foto's word je ondergedompeld in de geschiedenis van de voeding. De lezing is gratis. Inschrijven is verplicht en kan via info@harelbeke.be of 056/73.33.11. (JME)