Wanhoopsdaad blijkt familiedrama: 72-jarige echtgenote vecht voor haar leven HANS VERBEKE

23 maart 2018

02u46 0 Harelbeke Een ongeval op het spoor waarbij gisteren kort voor de middag de 74-jarige Jacques B. uit Bavikhove om het leven kwam, kreeg een onverwacht en dramatisch staartje. Toen de politie bij hem thuis langsging om het slechte nieuws te melden, trof ze in de woning zijn ontredderde echtgenote aan. De vrouw werd door B. toegetakeld en ligt in het ziekenhuis.

De IC-trein Oostende-Zaventem reed gisteren om 11.20 uur een man aan, op een fietsers- en voetgangersoverweg aan de parking Eikenstraat van het provinciaal domein De Gavers. Voor het slachtoffer, dat de neergelaten slagbomen en de waarschuwingsbel negeerde, kwam alle hulp te laat.

Bus ingelegd

Op de gestrande trein zaten 38 reizigers. 27 van hen werden met een bus naar het station van Oudenaarde overgebracht. De overige passagiers, vijf gehandicapten in een rolstoel en hun zes begeleiders van het Instituut Dominiek Savio in Gits, besloten te blijven zitten tot de trein weer kon vertrekken. Het gezelschap was op daguitstap en voorzien van eten en drinken.



Aanvankelijk werd gedacht dat het slachtoffer accidenteel onder de trein was terechtgekomen maar die piste kwam op de helling te staan toen de politie een tijdje nadien in Bavikhove langsging in de woning van Jacques B. om er zijn echtgenote het slechte nieuws te melden. De vrouw, Jacqueline V., bleek vrij ernstig toegetakeld en in shock. Ondersteund door twee ambulanciers stapte ze in een ziekenwagen die haar naar de spoedafdeling bracht. Hoe erg de vrouw gewond is, is niet duidelijk. Het parket wil voorlopig niet communiceren over de zaak maar het heeft er alle schijn van dat Jacques B. verantwoordelijk is voor de verwondingen van zijn vrouw. Naar alle waarschijnlijkheid is hij nadien bewust naar de spooroverweg in Harelbeke gereden.



Hij plaatste zijn kraaknette Mercedes op de parking van het provinciaal domein De Gavers, stapte uit en ging naar de spooroverweg. Met een paraplu boven het hoofd werd hij vervolgens gegrepen door de trein.

Goeie relatie

Zijn overlijden en wat zich heeft afgespeeld in de woning van het echtpaar wekt grote verwondering bij de buurtbewoners. Volgens hen hadden de voormalige transporteur en zijn echtgenote, die al vele tientallen jaren in de Waterstraat wonen en geen kinderen hebben, een goeie relatie. Wel wordt B. omschreven als een moeilijke mens die niettemin op straat altijd zijn vrolijke zelf was en geregeld liep te zingen.



Gisteren werden onmiddellijk speurders van de federale gerechtelijke politie op de zaak gezet. Het labo kwam langs voor technische vaststellingen. Die duurden tot 's avonds. Pottekijkers werden uit de buurt gehouden.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via zelfmoord1813.be.