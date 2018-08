Wandelevenement steunt Kindergeneeskunde DIERENARTS GEDENKT ZO OVERLEDEN ZOONTJE VAN FAMILIE PETER LANSSENS

09 augustus 2018

02u38 0 Harelbeke Saskia Garré houdt op 18 augustus een wandelevenement voor de dienst Intensieve Zorgen Kindergeneeskunde van het UZ in Gent. De dierenarts gedenkt zo het overleden zoontje van haar neef Tom.

Casper, zoontje van Tom Van Hecke (30) en Nele Boelaert (30) uit het Oost-Vlaamse Bassevelde, overleed op 8 januari, ondanks de uitstekende zorg op de dienst Intensieve Zorgen Kindergeneeskunde van het UZ in Gent. Een zware klap voor de ouders, die korte tijd nadien een nieuwe beproeving meemaakten toen ook zoontje Mats er in kritieke toestand werd opgenomen. De ouders geven geen medische details omdat er nog veel onduidelijk is. Dierenarts Saskia Garré (44) uit Harelbeke, tante van Tom, organiseert op zaterdag 18 augustus samen met haar man David Persyn (44) en loopvrienden Karin Bastiaannet (48) en Dirk Van Thuyne (48) uit Zulte een wandel- en loopevenement in Harelbeke. "Om Casper te gedenken én geld in te zamelen voor een project van het IZ Kindergeneeskunde", zegt Saskia.





Gokje wagen

Tom en Nele stelden namelijk vast dat het IZ Kindergeneeskunde nood heeft aan een ruimte waar artsen sereen met ouders kunnen praten. "Het UZ Gent plant een nieuwbouw als oplossing voor de verouderde infrastructuur op onze campus, wat de komende jaren grote investeringen zal vergen", legt hoofdverpleegkundige Dries Neyrinck uit.





"We zijn daarom nu zelf op zoek naar 15.000 euro om een donkere vergaderzaal deels om te vormen tot een gezellige ontvangstruimte met zeteltjes. IZ vangt elk jaar een kleine duizend kritiek zieke kinderen tussen enkele dagen en 15 jaar oud op. Er wordt zorg aangeboden voor onder meer hartproblemen, nierfalen en luchtwegeninfecties. We vangen tot veertien kinderen tegelijk op. Meestal blijft de opname beperkt tot gemiddeld drie à vier dagen", aldus Dries Neyrinck. Starten op het wandel- en loopevenement kan tussen 8 en 11 uur, aan de dierenartsenpraktijk in de Kortrijksesteenweg 185. "Er zal daar een doos staan, waar je een zelf te kiezen bedrag in stopt als deelnameprijs", zegt Van Thuyne. "En er zal een bar zijn."





Deelnemers kiezen tussen omlopen van 7 en 11 kilometer door provinciaal domein De Gavers gaan. Op 8 september doen Saskia Garré en Dirk Van Thuyne nog een extraatje door deel te nemen aan de In Flanders Fields Marathon in de Westhoek.





"Je kan een gokje wagen op mijn eindtijd", zegt Garré. "Wie er het dichtst bijzit, krijgt een waardebon van 75 euro. Ik liep vorig jaar de marathon van Rotterdam in 4 uur en 25 minuten. Dat kan beter."





Een gokje wagen? Mail je naam en telefoonnummer en de eindtijd naar saskia.garre@skynet.be en stort een vrij te bepalen inzet op het rekeningnummer BE04 7360 4743 9431 Marathon tvv Kinderzorgen UZ Gent.