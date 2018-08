Wake voor verongelukte quadrijders in Griekenland 02 augustus 2018

02u44 0 Harelbeke Dinsdagavond werd in het recreatiedomein De Gavers een wake gehouden voor Kevin Vanterwyngen en Frederic Boone die eerder deze week verongelukten op reis in Griekenland.

Enkele naasten, familieleden en collega's van de twee mannen van het bedrijf Zaniboo gingen ernaartoe. Voor de familie was het een mooi moment om even samen te zijn met elkaar en herinneringen van beide jongemannen op te halen.





Kevin en Frederic waren collega's bij Zaniboo maar ook erg goede vrienden. Afgelopen maandag verongelukten beide heren toen ze met een quad frontaal tegen een auto botsten op het Griekse eiland Kos. Het was Frederic die achter het stuur zat en vermoedelijk de controle verloor. Ondertussen roept het bedrijf viazijn Facebookpagina ook op om zoveel mogelijk foto's van 'Winky en Boone' zoals beide heren genoemd werden, op te sturen.





(AHK)