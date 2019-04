Vyncke uit Harelbeke plaatste als eerste kmo in Vlaanderen turbine: “Windmolen is ons speeltje, ons labo” LSI

Bron: LSI 0 Harelbeke Biomassaketelbouwer Vyncke uit Harelbeke was één van de eerste KMO’s van Vlaanderen om ook op de kar van de windenergie te springen. Al enkele jaren prijkt in de tuin van het bedrijf langs de Gentsesteenweg een middelgrote windmolen.

Niet onlogisch, aangezien Vyncke één van de aandeelhouders is van XANT, een producent van middelgrote windmolens voor bedrijven. “Voorlopig zijn we vooral internationaal georiënteerd”, weet Alex De Broe. “Maar dankzij de steun van de Vlaamse regering zien we vooral in het winderige West-Vlaanderen stijgende interesse. Vaak zijn het landbouwbedrijven die over wat ruimte beschikken en zelf veel elektriciteit verbruiken. Zij moeten meestal geen rekening houden met buren die over het geluid zouden kunnen klagen. Zo’n molen is niet luidruchtig, maar produceert toch wel enkele decibels. Met de subsidies van vandaag heeft zo’n windmolen een terugverdientijd van 6 tot 7 jaar. De investering, zo’n 330.000 euro, is natuurlijk niet min. Die kost moet de komende jaren zeker nog omlaag. De windmolen bij Vyncke is een beetje ons speeltje, een labo waar we tal van zaken uittesten.”