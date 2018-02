Vyncke doet eerste overname 09 februari 2018

02u49 7

Het familiebedrijf Vyncke in Harelbeke, waar industriële installaties gemaakt worden die afval omzetten in energie, riskeert zich na 105 jaar aan een eerste overname. Het koopt sectorgenoot Petrobio uit Zweden.





Petrobio is een onderdeel van de scheepvaartreus Stena. De onderhandelingen namen een jaar tijd in beslag. Petrobio heeft een jaaromzet van 10 miljoen euro en heeft 35 personeelsleden in dienst. Vyncke, onderneming van het jaar 2016 in ons land, breidt met de overname zijn invloed uit in Scandinavië in Noord-Europa.





(LPS)