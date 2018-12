Vrouw gewond na stevige klap tegen Mercedes VHS

In de Marktstraat in Harelbeke gebeurde donderdagnamiddag rond half drie een ongeval. Een dame die in de richting van Kortrijk reed, was naar verluidt verrast door een voertuig dat rechts van haar vanuit stilstand de straat wilde oprijden. Het kwam tot een lichte botsing, met als gevolg dat de verraste dame met haar Peugeot 208 op het andere rijvak terechtkwam. Daar botste ze tegen een Mercedes 200 CLK. De bestuurder kon een aanrijding niet vermijden. Beide voertuigen liepen behoorlijk wat schade op. De bestuurster van de Peugeot was lichtgewond en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.