Vrouw (37) gewond na klap tegen paal 30 maart 2018

02u35 1 Harelbeke Langs de Keizersstraat in Harelbeke, op de grens met Zwevegem, gebeurde donderdagmorgen rond half vijf een spectaculair ongeval.

Een 37-jarige vrouw uit Avelgem verloor er om nog onbekende reden in een bocht vlakbij de brug van de E17 de controle over het stuur. Dat gebeurde toen ze uit de richting van Kapel ter Bede in Kortrijk kwam. Haar wagen ging uit de bocht en botste tegen een betonnen verlichtingspaal. De klap was zo hevig dat de paal afknakte.





De vrouw liep bij het ongeval lichte verwondingen op. Ze werd voor verzorging naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Omdat de afgeknakte paal op een akker was beland en dus niet hinderde voor het verkeer, werd gewacht tot overdag om ze te vervangen.





(VHS)