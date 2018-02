Vrienden krijgen elk rijverbod en boete na nachtelijke klap 03 februari 2018

Twee vrienden uit Wevelgem en Harelbeke zijn door de politierechter elk veroordeeld tot boetes van 780 tot 1.470 euro en rijverboden van 45 tot 105 dagen.





Het duo ging in de nacht van 29 op 30 oktober 2016 in de Vinkestraat in Wevelgem met de wagen uit de bocht en belandde tegen de gevel van een woning. Met nog een derde vriend keerden twintigers Dempsey D. uit Wevelgem en Lars C. uit Harelbeke na een nachtje stappen in discotheek Verso in Ingelmunster naar huis terug. Na een flauwe S-bocht verloor Lars C. de controle over het stuur van de Volkswagen Polo van zijn vriend Dempsey D., die te veel gedronken had. De wagen raakte een verlichtingspaal, een elektriciteitskastje en belandde tegen de zijmuur van de garage van een woning. In paniek nam Lars C. de benen. De advocaten van beide twintigers noemden hun optreden een grote stommiteit. Beiden liepen in het verleden al enkele veroordelingen voor de politierechtbank op. Lars C. had op het ogenblik van het ongeval nog de opgelegde proeven van een vorige veroordeling niet afgelegd waardoor hij zonder geldig rijbewijs reed. Beide twintigers moeten hun theoretisch en praktisch rijexamen, en medische en psychologische proeven afleggen, vooraleer ze na hun rijverbod opnieuw achter het stuur mogen kruipen. Er hangt Dempsey D. nog 4,5 maanden en Lars C. nog 14,5 maanden voorwaardelijk rijverbod boven het hoofd. (LSI)