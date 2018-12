Vrachtwagen rijdt zich vast onder spoorwegbrug VHS

19 december 2018

Een trucker was woensdagnamiddag verstrooid of hij schatte de hoogte van zijn vrachtwagen verkeerd in. De man reed zich rond 15 uur vast onder de spoorwegbrug langs de Gulden-Sporenstraat in Harelbeke. Een passant maakte daarvan melding bij de politie. De chauffeur, in dienst van het bedrijf Rail & Road Logistics uit Lede, merkte snel wat er gebeurde en kon onmiddellijk stoppen. Daardoor kon de vrachtwagen al na een kwartiertje van onder de brug gemanoeuvreerd worden. De brandweer moest nog ter plaatse komen om een oliespoor van ongeveer twintig meter op te ruimen. De verkeershinder bleef beperkt.