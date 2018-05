Vos gesignaleerd 24 mei 2018

Er is een vos gesignaleerd in de buurt van de Harlemboislaan in Harelbeke, zo laat politiezone Gavers weten. De zone geeft de raad om ervoor te zorgen dat de vos niet tot bij de kippen, eenden of konijnen kan raken, vooral 's nachts.





Een nachthok dat al dan niet automatisch kan afgesloten worden, volstaat meestal. Op sociale media meldde een dame alvast dat 4 van haar kippen het slachtoffer waren geworden. (JME)