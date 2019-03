Voormalige buurtwinkel ‘t Hoekske wordt eethuis Het Lekker Idee Joyce Mesdag

19 maart 2019

Carine Vercruysse en Gunter Vervacke zijn druk bezig met de verbouwing van voormalig buurtwinkeltje ’t Hoekske, op de hoek van de Kouterstraat en de Tientjesstraat in Harelbeke, tot eethuis Het Lekker Idee. “Je zal ’s morgens bij ons terecht kunnen voor een lekker ontbijt, ’s middags voor een lekkere, eenvoudige lunch en ’s namiddags voor koffie en taart”, zegt Carine. Het koppel hoopt de tweede week van april te kunnen openen. Gunter was vroeger actief als schilder/decorateur, Carine als poetsvrouw. “We waren eigenlijk op zoek naar een job waarbij we samen zouden kunnen werken en samen iets zouden kunnen opbouwen. Ik heb vroeger nog gewerkt in een traiteurszaak, dus ik kan wel goed uit de voeten in de keuken.” Carine en Gunter zijn afkomstig uit Meulebeke. “Maar we zijn naar Harelbeke verhuisd in functie van Het Lekker Idee. We zijn op ’t Hoekske gebotst, en we zagen hier meteen een ideaal pand voor ons eethuis. De buurtbewoners lijken erg benieuwd wat er hier komt, we worden heel vaak aangesproken. Hopelijk zijn ze benieuwd genoeg om allemaal eens langs te komen.”