Voormalig schepen Claerhout vraagt meer inspraak voor gemeenteraadsleden Joyce Mesdag

30 januari 2019

17u54 0

Gemeenteraadslid Patrick Claerhout (N-VA) uit Harelbeke, tot voor kort schepen, vraagt dat er meer inspraak en betrokkenheid zou zijn voor gemeenteraadsleden. “Als uittredend schepen merk ik hoe groot de kloof is tussen het mandaat van schepen en het mandaat van gemeenteraadslid. Voor mezelf gaat dit van een fulltime job in de vorige legislatuur naar amper taken deze legislatuur. Er worden pas raadscommissies aangesteld in maart, wat betekent dat het duurt tot april vooraleer raadsleden opnieuw op de hoogte worden gebracht van de vele dossiers. Daarom zou ik vragen dat de schepenen een verslag opmaken met de stand van zaken van alle grote projecten in onze stad, denk maar aan de Leiewerken, het project op het Marktplein, de bouw van de nieuwe school in Stasegem,…” “Ik begrijp dat het contrast groot is tussen een schepenambt en een gemeenteraadszitje”, zegt burgemeester Alain Top (sp.a). “Maar in onze stad is er sowieso al veel transparantie. De agenda van het schepencollege kan vrij ingekeken worden, mondelinge vragen op de gemeenteraad moeten niet op voorhand ingediend worden,… Er zijn raadscommissies waar raadsleden op de hoogte gehouden worden. Inderdaad, die worden pas samengesteld in maart, maar bij noemenswaardige veranderingen en belangrijke wendingen in grote dossiers, wordt de gemeenteraad sowieso op de hoogte gebracht. We zijn in elk geval niet van plan om de informatie die de gemeenteraadsleden nu krijgen, te beknotten ten opzichte van hoe het de voorbije jaren is geweest.”